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Программа передач НТВ на 17 марта 2022 года. Сегодня в эфире НТВ


Телепрограмма НТВ на сегодня. Расписание программ на телеканале 17 марта 2022 года.

17.03.2022

03:25 Береговая охрана. «Подстава", 1-я и 2-я серии
04:55 Возвращение Мухтара-2. «Родительский день». «Испорченный обед»
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. «Смертельные опыты», 1-я и 2-я серии. «Фейерверк», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. «Смертельные опыты», 1-я и 2-я серии. «Фейерверк», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:30 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:15 Сегодня в Москве
16:40 За гранью
17:50 ДНК. От кого родила третьего?
19:00 Сегодня
20:00 Первый отдел-2. «Отрава», 2-я серия. «Эксперимент», 1-я и 2-я серии
23:10 Сегодня в Москве
23:35 ЧП. Расследование

В программе передач НТВ возможны изменения.









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