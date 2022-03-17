Программа передач НТВ на 17 марта 2022 года. Сегодня в эфире НТВ

Телепрограмма НТВ на сегодня. Расписание программ на телеканале 17 марта 2022 года.



17.03.2022



03:25 Береговая охрана. «Подстава", 1-я и 2-я серии

04:55 Возвращение Мухтара-2. «Родительский день». «Испорченный обед»

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. «Смертельные опыты», 1-я и 2-я серии. «Фейерверк», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. «Смертельные опыты», 1-я и 2-я серии. «Фейерверк», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:15 Сегодня в Москве

16:40 За гранью

17:50 ДНК. От кого родила третьего?

19:00 Сегодня

20:00 Первый отдел-2. «Отрава», 2-я серия. «Эксперимент», 1-я и 2-я серии

23:10 Сегодня в Москве

23:35 ЧП. Расследование



В программе передач НТВ возможны изменения.