Программа передач канала Карусель на 11 марта 2022 года

Телепрограмма канала Карусель на сегодня. Расписание программ на телеканале 11 марта 2022 года.



11.03.2022



01:30 Белка и Стрелка. Озорная семейка

03:15 Барбоскины

05:00 Ранние пташки. Фиксики

07:00 С добрым утром, малыши!

07:35 Легенды Спарка

08:05 Малыши и Медведь

08:15 Три кота

10:15 Суперкрылья. Суперпомощники

10:45 «Студия «Каляки-маляки»

11:10 ЛЕГО. Дупло

11:15 Цветняшки!

12:05 Роботы-поезда

12:35 Супер 10

13:05 Бен 10

13:35 Дикие Скричеры

14:00 Навигатор. У нас гости!

14:10 Ник-изобретатель

16:00 Подружки-супергерои

16:25 Приключения Барби в доме мечты

16:50 Сказочный патруль

19:50 Свинка Пеппа

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Барбоскины

22:50 Ералаш



В программе передач канала Карусель возможны изменения.