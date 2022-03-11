Программа передач канала Карусель на 11 марта 2022 года

Телепрограмма канала Карусель на сегодня. Расписание программ на телеканале 11 марта 2022 года.
11.03.2022
01:30 Белка и Стрелка. Озорная семейка
03:15 Барбоскины
05:00 Ранние пташки. Фиксики
07:00 С добрым утром, малыши!
07:35 Легенды Спарка
08:05 Малыши и Медведь
08:15 Три кота
10:15 Суперкрылья. Суперпомощники
10:45 «Студия «Каляки-маляки»
11:10 ЛЕГО. Дупло
11:15 Цветняшки!
12:05 Роботы-поезда
12:35 Супер 10
13:05 Бен 10
13:35 Дикие Скричеры
14:00 Навигатор. У нас гости!
14:10 Ник-изобретатель
16:00 Подружки-супергерои
16:25 Приключения Барби в доме мечты
16:50 Сказочный патруль
19:50 Свинка Пеппа
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Барбоскины
22:50 Ералаш
В программе передач канала Карусель возможны изменения.