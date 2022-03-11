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Программа передач Матч ТВ на 11 марта 2022 года


Телепрограмма «Матч ТВ» на сегодня. Расписание программ на телеканале 11 марта 2022 года.

11.03.2022

01:00 Все на Матч!
02:00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Аталанта» (Италия) - «Байер» (Германия) 
03:50 Новости
03:55 Гандбол. Чемпионат России «Олимпбет-Суперлига». Женщины. «Ростов-Дон» - «Кубань»
05:10 Спортивный детектив. Шахматная война
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Специальный репортаж
09:25 Боец поневоле
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 «На лыжи» с Еленой Вяльбе
12:55 Преступник
14:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Енисей» (Красноярск) - ЦСКА. Прямой эфир
16:55 Смешанные единоборства. One FC. Т. Ле - Г. Тонон. Б. Фернандес - Дж. Линекер. Прямой эфир из Сингапура
18:00 Новости
18:05 Все на Матч!
18:55 Футбол. «Локомотив» - «Спартак». М-Лига. Прямой эфир
21:00 Футбол. Еврокубки. Обзор
21:55 Все на Матч!
22:40 Точная ставка
23:00 Смешанные единоборства. One FC. Т. Ле - Г. Тонон. Б. Фернандес - Дж. Линекер

В программе передач СТС возможны изменения.









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