Программа передач Матч ТВ на 11 марта 2022 года

Телепрограмма «Матч ТВ» на сегодня. Расписание программ на телеканале 11 марта 2022 года.



11.03.2022



01:00 Все на Матч!

02:00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Аталанта» (Италия) - «Байер» (Германия)

03:50 Новости

03:55 Гандбол. Чемпионат России «Олимпбет-Суперлига». Женщины. «Ростов-Дон» - «Кубань»

05:10 Спортивный детектив. Шахматная война

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Специальный репортаж

09:25 Боец поневоле

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 «На лыжи» с Еленой Вяльбе

12:55 Преступник

14:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Енисей» (Красноярск) - ЦСКА. Прямой эфир

16:55 Смешанные единоборства. One FC. Т. Ле - Г. Тонон. Б. Фернандес - Дж. Линекер. Прямой эфир из Сингапура

18:00 Новости

18:05 Все на Матч!

18:55 Футбол. «Локомотив» - «Спартак». М-Лига. Прямой эфир

21:00 Футбол. Еврокубки. Обзор

21:55 Все на Матч!

22:40 Точная ставка

23:00 Смешанные единоборства. One FC. Т. Ле - Г. Тонон. Б. Фернандес - Дж. Линекер



В программе передач СТС возможны изменения.