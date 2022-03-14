Программа передач Матч ТВ на 14 марта 2022 года. Сегодня в эфире Матч ТВ

Телепрограмма «Матч ТВ» на сегодня. Расписание программ на телеканале 14 марта 2022 года.



14.03.2022



00:45 Все на Матч!

01:30 Волейбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Факел» (Новый Уренгой). Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

02:55 Новости

03:00 Акробатика. Чемпионат мира

03:40 Полеты на лыжах. Чемпионат мира

04:20 Футбол. Чемпионат Германии

04:20 Футбол. Чемпионат Германии

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:30 Новости

08:35 Биатлон. Кубок России. Финал. Гонка преследования. Мужчины. Прямой эфир из Уфы

10:00 Смешанные единоборства. UFC

11:05 Биатлон. Кубок России. Финал. Гонка преследования. Женщины. Прямой эфир из Уфы

12:25 Новости

12:30 Есть тема!

13:30 Специальный репортаж

13:50 Футбол. Российская Премьер-лига. Обзор тура

14:50 Новости

14:55 Воин

17:50 Новости

17:55 Громко

19:00 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад». «Динамо» (Москва) - «Северсталь». Прямой эфир

21:50 Все на Матч!

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Венеция». Прямой эфир



В программе передач СТС возможны изменения.