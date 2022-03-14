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Программа передач Матч ТВ на 14 марта 2022 года. Сегодня в эфире Матч ТВ


Телепрограмма «Матч ТВ» на сегодня. Расписание программ на телеканале 14 марта 2022 года.

14.03.2022

00:45 Все на Матч!
01:30 Волейбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Факел» (Новый Уренгой). Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
02:55 Новости
03:00 Акробатика. Чемпионат мира
03:40 Полеты на лыжах. Чемпионат мира
04:20 Футбол. Чемпионат Германии
04:20 Футбол. Чемпионат Германии
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:30 Новости
08:35 Биатлон. Кубок России. Финал. Гонка преследования. Мужчины. Прямой эфир из Уфы 
10:00 Смешанные единоборства. UFC
11:05 Биатлон. Кубок России. Финал. Гонка преследования. Женщины. Прямой эфир из Уфы 
12:25 Новости
12:30 Есть тема!
13:30 Специальный репортаж
13:50 Футбол. Российская Премьер-лига. Обзор тура
14:50 Новости
14:55 Воин
17:50 Новости
17:55 Громко
19:00 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад». «Динамо» (Москва) - «Северсталь». Прямой эфир
21:50 Все на Матч!
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Венеция». Прямой эфир

В программе передач СТС возможны изменения.









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