Программа передач Матч ТВ на 17 марта 2022 года. Сегодня в эфире Матч ТВ

Телепрограмма «Матч ТВ» на сегодня. Расписание программ на телеканале 17 марта 2022 года.



17.03.2022



01:00 Все на Матч!

02:00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Лилль» (Франция) - «Челси» (Англия)

03:50 Новости

03:55 Специальный репортаж

04:10 Несвободное падение. Инга Артамонова

05:10 Одержимые. Ольга Брусникина

05:35 Голевая неделя РФ

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:30 Новости

08:35 Правила охоты. Отступник. Фильм

12:00 Есть тема!

12:55 Зимние Игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Лыжные гонки. Прямой эфир из Ханты-Мансийска

15:00 Новости

15:05 Смешанные единоборства. UFC

16:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

16:25 Все на Матч!

16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». «Трактор» - «Салават Юлаев». Прямой эфир

19:15 Смешанные единоборства. UFC

19:55 Все на Матч!

20:30 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Галатасарай» (Турция) - «Барселона» (Испания). Прямой эфир

22:45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Вест Хэм» (Англия) - «Севилья» (Испания). Прямой эфир



В программе передач СТС возможны изменения.