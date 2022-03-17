Программа передач Матч ТВ на 17 марта 2022 года. Сегодня в эфире Матч ТВ

Телепрограмма «Матч ТВ» на сегодня. Расписание программ на телеканале 17 марта 2022 года.
17.03.2022
01:00 Все на Матч!
02:00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Лилль» (Франция) - «Челси» (Англия)
03:50 Новости
03:55 Специальный репортаж
04:10 Несвободное падение. Инга Артамонова
05:10 Одержимые. Ольга Брусникина
05:35 Голевая неделя РФ
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:30 Новости
08:35 Правила охоты. Отступник. Фильм
12:00 Есть тема!
12:55 Зимние Игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Лыжные гонки. Прямой эфир из Ханты-Мансийска
15:00 Новости
15:05 Смешанные единоборства. UFC
16:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
16:25 Все на Матч!
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». «Трактор» - «Салават Юлаев». Прямой эфир
19:15 Смешанные единоборства. UFC
19:55 Все на Матч!
20:30 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Галатасарай» (Турция) - «Барселона» (Испания). Прямой эфир
22:45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Вест Хэм» (Англия) - «Севилья» (Испания). Прямой эфир
В программе передач СТС возможны изменения.