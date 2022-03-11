Военная спецоперация на Украине на ТВ 11 марта 2022 года. Время начала новостей

Телепрограмма новостных программ на российских каналах на сегодня. Расписание программ, транслирующих ход военной спецоперации на Украине, на 11 марта 2022 года.
00:00 События. 25-й час (ТВЦ)
01:55 Время покажет (Первый канал)
03:00 Новости (Первый канал)
03:05 Время покажет (Первый канал)
04:50 Прав!Да? (ОТР)
05:00 Известия (Пятый канал)
08:00 Сегодня (НТВ)
08:30 Новости (РЕН ТВ)
09:00 Новости (Первый канал)
09:00 Вести. Местное время (Россия 1)
09:00 Известия (Пятый канал)
09:00 Новости дня (Звезда)
10:00 Сегодня (НТВ)
11:00 Вести (Россия 1)
11:30 60 минут (Россия 1)
11:30 События (ТВЦ)
12:00 Новости (Первый канал)
12:15 Время покажет (Первый канал)
12:30 Новости (РЕН ТВ)
13:00 Известия (Пятый канал)
13:00 Новости дня (Звезда)
13:00 Сегодня (НТВ)
14:00 Вести (Россия 1)
14:30 События (ТВЦ)
14:55 Кто против? (Россия 1)
15:00 Новости (Первый канал)
16:00 Сегодня (НТВ)
16:30 Новости (РЕН ТВ)
17:00 Время покажет (Первый канал)
17:00 Вести (Россия 1)
17:30 60 минут (Россия 1)
17:50 События (ТВЦ)
18:00 Вечерние новости (Первый канал)
18:00 Новости дня (Звезда)
19:00 Сегодня (НТВ)
19:30 Новости (РЕН ТВ)
20:00 Вести (Россия 1)
21:00 Время (Первый канал)
21:05 Вести. Местное время (Россия 1)
21:15 Новости дня (Звезда)
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым (Россия 1)
22:00 В центре событий (ТВЦ)
В программе передач возможны изменения.