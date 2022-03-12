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Гороскоп на 12 марта 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...


Правдивый гороскоп на сегодня. Гороскоп для знаков зодиака на 12 марта 2022 года.

12.03.2022

Овен

Хороший день, чтобы и поработать, и отдохнуть. Вообще, все обстоятельства сегодня будут складываться благоприятно 
для вас.

Телец

Планируйте больше дел на первую половину дня - она будет самой удачной сегодня. Вы можете расправиться со всеми 
проблемами, решить сложные дела.

Близнецы

Сейчас вы настроены изменить свою жизнь и прилагаете к этому все свои усилия. Но слишком не рискуйте – сегодня можно 
потерять слишком многое.

Рак

Научитесь говорить «нет», чтобы чаще бывать в одиночестве и заниматься своими делами. Также полезно навести порядок 
в своей жизни.

Лев

Не стоит сегодня принимать серьезное решение: можно совершить фатальную ошибку, которую придется очень долго 
исправлять.

Дева

Постарайтесь быть активнее и успевать везде, чтобы не растратить везение на мелкие и ничего не стоящие дела. 
Возможно сегодня вы сможете воплотить в жизнь несколько своих желаний.

Весы

Сегодня ваша энергетика обновляется, и очень важно не делать резких движений, а немного замереть, посмотреть по 
сторонам и понять, чего вы хотите на самом деле.

Скорпион

Сегодня обстоятельства сложатся так, что придется молниеносно принимать серьезное и важноерешение. Вы сможете 
выбрать правильный вариант, если будете верить в себя.

Козерог

Сегодня окружающие поддержат даже вашу самую безумную идею – воспользуйтесь этим. Решения сегодня нужно принимать 
моментально, даже лишняя минута может играть огромную роль.

Стрелец

Отличный день, чтобы отдохнуть по максимуму. Постарайтесь в этот день не напрягаться и заниматься только теми 
делами, которые приносят вам удовольствие.

Водолей

Сегодня можно дотянуться до тех высот, которые прежде казались непокорными. Не бойтесь тратить все свои силы на 
выполнение сложных задач – все усилия не напрасны.

Рыбы

Контролировать все и сразу сегодня вряд ли получится, тем более что какое-то одно дело будет забирать все ваше 
внимание.









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