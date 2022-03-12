Гороскоп на 12 марта 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...

Правдивый гороскоп на сегодня. Гороскоп для знаков зодиака на 12 марта 2022 года.
12.03.2022
Овен
Хороший день, чтобы и поработать, и отдохнуть. Вообще, все обстоятельства сегодня будут складываться благоприятно
для вас.
Телец
Планируйте больше дел на первую половину дня - она будет самой удачной сегодня. Вы можете расправиться со всеми
проблемами, решить сложные дела.
Близнецы
Сейчас вы настроены изменить свою жизнь и прилагаете к этому все свои усилия. Но слишком не рискуйте – сегодня можно
потерять слишком многое.
Рак
Научитесь говорить «нет», чтобы чаще бывать в одиночестве и заниматься своими делами. Также полезно навести порядок
в своей жизни.
Лев
Не стоит сегодня принимать серьезное решение: можно совершить фатальную ошибку, которую придется очень долго
исправлять.
Дева
Постарайтесь быть активнее и успевать везде, чтобы не растратить везение на мелкие и ничего не стоящие дела.
Возможно сегодня вы сможете воплотить в жизнь несколько своих желаний.
Весы
Сегодня ваша энергетика обновляется, и очень важно не делать резких движений, а немного замереть, посмотреть по
сторонам и понять, чего вы хотите на самом деле.
Скорпион
Сегодня обстоятельства сложатся так, что придется молниеносно принимать серьезное и важноерешение. Вы сможете
выбрать правильный вариант, если будете верить в себя.
Козерог
Сегодня окружающие поддержат даже вашу самую безумную идею – воспользуйтесь этим. Решения сегодня нужно принимать
моментально, даже лишняя минута может играть огромную роль.
Стрелец
Отличный день, чтобы отдохнуть по максимуму. Постарайтесь в этот день не напрягаться и заниматься только теми
делами, которые приносят вам удовольствие.
Водолей
Сегодня можно дотянуться до тех высот, которые прежде казались непокорными. Не бойтесь тратить все свои силы на
выполнение сложных задач – все усилия не напрасны.
Рыбы
Контролировать все и сразу сегодня вряд ли получится, тем более что какое-то одно дело будет забирать все ваше
внимание.