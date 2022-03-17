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Гороскоп на 17 марта 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...


Правдивый гороскоп на сегодня. Гороскоп для знаков зодиака на 17 марта 2022 года.

17.03.2022

Овен

Сегодня стоит меньше говорить и больше делать. В этот день вы быстро сможете расправиться даже с не самыми приятными 
делами.

Телец

Плохое настроение будет мешать решению многих задач. Боритесь с этим недугом всеми возможными способами, иначе этот 
день пройдет зря.

Близнецы

Пора покорять карьерные вершины, влюблять в себя всех вокруг и вдохновлять людей на великие дела. Трудоголизм, 
наконец, даст плоды.

Рак

Вы можете справиться с любой проблемой на работе и дома. Сегодня стоит бросить силы на завершение сложных проектов, 
на примирение с друзьями и те дела, до которых так и не могут дойти руки.

Лев

Сегодня не теряйте момент и признавайтесь в чувствах, проявляйте знаки внимания, миритесья после ссоры и двигайте 
свои идеи в массы – сегодня вам невозможно отказать.

Дева

Оковы рамок и сдерживающих мотивов спадают. Вы можете почувствовать свободу и легкость, но будьте аккуратны – можно 
задеть кого-то словом или делом.

Весы

Сегодня к вашим идеям будут прислушиваться абсолютно все. Но за это придется хорошенько заплатить – отказаться от 
своих личных планов и потребностей.

Скорпион

Сегодня ваша тактика - тише едешь, дальше будешь. И не поддавайтесь давлению и манипуляциям других, иначе не сможете 
разобраться и с половиной дел.

Козерог

Перестаньте откладывать важные дела на завтра – сегодня будет масса возможностей решить их удачно и быстро. А 
вечером можно вспомнить о любимом хобби.

Стрелец

Сегодня вы готовы справиться со всеми проблемами, которые для вас приготовил этот день. Но иногда вам придется 
попросить помощи у близких.

Водолей

Интуиция сегодня точно вас не подведет, поэтому слушайте ее каждый раз, решая какую-либо проблему. Скоро работы 
прибавится, поэтому стоит подготовиться к этому сложному периоду психологически и физически.

Рыбы

Настало время разложить все «по полочкам» – приберитесь в доме, документах, мыслях. Только так вы сможете изменить 
свою жизнь.









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