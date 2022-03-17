Гороскоп на 17 марта 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...

Правдивый гороскоп на сегодня. Гороскоп для знаков зодиака на 17 марта 2022 года.



17.03.2022



Овен



Сегодня стоит меньше говорить и больше делать. В этот день вы быстро сможете расправиться даже с не самыми приятными

делами.



Телец



Плохое настроение будет мешать решению многих задач. Боритесь с этим недугом всеми возможными способами, иначе этот

день пройдет зря.



Близнецы



Пора покорять карьерные вершины, влюблять в себя всех вокруг и вдохновлять людей на великие дела. Трудоголизм,

наконец, даст плоды.



Рак



Вы можете справиться с любой проблемой на работе и дома. Сегодня стоит бросить силы на завершение сложных проектов,

на примирение с друзьями и те дела, до которых так и не могут дойти руки.



Лев



Сегодня не теряйте момент и признавайтесь в чувствах, проявляйте знаки внимания, миритесья после ссоры и двигайте

свои идеи в массы – сегодня вам невозможно отказать.



Дева



Оковы рамок и сдерживающих мотивов спадают. Вы можете почувствовать свободу и легкость, но будьте аккуратны – можно

задеть кого-то словом или делом.



Весы



Сегодня к вашим идеям будут прислушиваться абсолютно все. Но за это придется хорошенько заплатить – отказаться от

своих личных планов и потребностей.



Скорпион



Сегодня ваша тактика - тише едешь, дальше будешь. И не поддавайтесь давлению и манипуляциям других, иначе не сможете

разобраться и с половиной дел.



Козерог



Перестаньте откладывать важные дела на завтра – сегодня будет масса возможностей решить их удачно и быстро. А

вечером можно вспомнить о любимом хобби.



Стрелец



Сегодня вы готовы справиться со всеми проблемами, которые для вас приготовил этот день. Но иногда вам придется

попросить помощи у близких.



Водолей



Интуиция сегодня точно вас не подведет, поэтому слушайте ее каждый раз, решая какую-либо проблему. Скоро работы

прибавится, поэтому стоит подготовиться к этому сложному периоду психологически и физически.



Рыбы



Настало время разложить все «по полочкам» – приберитесь в доме, документах, мыслях. Только так вы сможете изменить

свою жизнь.



















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