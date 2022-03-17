Гороскоп на 17 марта 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...

Правдивый гороскоп на сегодня. Гороскоп для знаков зодиака на 17 марта 2022 года.
17.03.2022
Овен
Сегодня стоит меньше говорить и больше делать. В этот день вы быстро сможете расправиться даже с не самыми приятными
делами.
Телец
Плохое настроение будет мешать решению многих задач. Боритесь с этим недугом всеми возможными способами, иначе этот
день пройдет зря.
Близнецы
Пора покорять карьерные вершины, влюблять в себя всех вокруг и вдохновлять людей на великие дела. Трудоголизм,
наконец, даст плоды.
Рак
Вы можете справиться с любой проблемой на работе и дома. Сегодня стоит бросить силы на завершение сложных проектов,
на примирение с друзьями и те дела, до которых так и не могут дойти руки.
Лев
Сегодня не теряйте момент и признавайтесь в чувствах, проявляйте знаки внимания, миритесья после ссоры и двигайте
свои идеи в массы – сегодня вам невозможно отказать.
Дева
Оковы рамок и сдерживающих мотивов спадают. Вы можете почувствовать свободу и легкость, но будьте аккуратны – можно
задеть кого-то словом или делом.
Весы
Сегодня к вашим идеям будут прислушиваться абсолютно все. Но за это придется хорошенько заплатить – отказаться от
своих личных планов и потребностей.
Скорпион
Сегодня ваша тактика - тише едешь, дальше будешь. И не поддавайтесь давлению и манипуляциям других, иначе не сможете
разобраться и с половиной дел.
Козерог
Перестаньте откладывать важные дела на завтра – сегодня будет масса возможностей решить их удачно и быстро. А
вечером можно вспомнить о любимом хобби.
Стрелец
Сегодня вы готовы справиться со всеми проблемами, которые для вас приготовил этот день. Но иногда вам придется
попросить помощи у близких.
Водолей
Интуиция сегодня точно вас не подведет, поэтому слушайте ее каждый раз, решая какую-либо проблему. Скоро работы
прибавится, поэтому стоит подготовиться к этому сложному периоду психологически и физически.
Рыбы
Настало время разложить все «по полочкам» – приберитесь в доме, документах, мыслях. Только так вы сможете изменить
свою жизнь.