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Расписание трансляций Кубка России по биатлону 12-16 марта 2022 в Уфе


С 12 по 16 марта 2022 года в Уфе пройдет финал Кубка России по биатлону. Лучшие биатлонисты из России и Белоруссии определят сильнейших с спринте, гонке преследования и мега-масс-старте.

Расписание трансляций на ТВ Кубка России по биатлону

12 марта 2022, суббота

09:00 Спринт, мужчины (Матч ТВ)
12:00 Спринт, женщины (Матч ТВ)

14 марта 2022, понедельник

09:00 Гонка преследования, мужчины (Матч ТВ)
11:30 Гонка преследования, женщины (Матч ТВ)

16 марта 2022, среда

09:00 Мега-масс-старт, мужчины (Матч ТВ)
17:30 Мега-масс-старт, женщины (Матч ТВ)

Время начала гонок - московское.

В Кубке России в Уфе примут участие сильнейшие российские и белорусские биатлонисты. Среди них Александр Логинов, Динара Алимбекова, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Антон Смольский и другие.









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