Расписание трансляций Кубка России по биатлону 16 марта 2022 в Уфе

С 12 по 16 марта 2022 года в Уфе пройдет финал Кубка России по биатлону. Лучшие биатлонисты из России и Белоруссии определят сильнейших с спринте, гонке преследования и мега-масс-старте.



Расписание трансляций на ТВ Кубка России по биатлону



12 марта 2022, суббота



09:00 Спринт, мужчины (Матч ТВ)

12:00 Спринт, женщины (Матч ТВ)



14 марта 2022, понедельник



09:00 Гонка преследования, мужчины (Матч ТВ)

11:30 Гонка преследования, женщины (Матч ТВ)



16 марта 2022, среда



09:00 Мега-масс-старт, мужчины (Матч ТВ)

17:30 Мега-масс-старт, женщины (Матч ТВ)



Время начала гонок - московское.



В Кубке России в Уфе примут участие сильнейшие российские и белорусские биатлонисты. Среди них Александр Логинов, Динара Алимбекова, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Антон Смольский и другие.