Программа передач ТВЦ на 12 марта 2022 года. Сегодня в эфире ТВЦ

Телепрограмма ТВЦ на сегодня. Расписание программ на телеканале 12 марта 2022 года.
12.03.2022
01:00 Петровка, 38
02:25 Женская логика. Нарочно не придумаешь
03:20 Петровка, 38
03:35 Пуаро Агаты Кристи. Зеркало мертвеца
04:20 Пуаро Агаты Кристи. Кража драгоценностей в «Гранд Метрополитен»
05:15 Весёлая карусель. 19-й выпуск
05:25 Ученица чародея. 1-я серия
06:15 Ученица чародея. 2-я серия
07:10 Православная энциклопедия. Путешествие в Хмелиту. Собирание православных реликвий в Москве. Почитание родителей. Продолжение разговора
07:40 Фактор жизни. Ледяной экстрим
08:15 Сказка о женской дружбе
10:00 Самый вкусный день. Владимир Пак
10:35 Евгений Матвеев. Любить и жить по-русски
11:30 События
11:45 Улица полна неожиданностей
13:05 Танцы на песке. 1-я серия
14:30 События
14:45 Танцы на песке. 2-я серия
15:30 Танцы на песке. 3-я серия
16:15 Танцы на песке. 4-я серия
17:10 Танцы на углях. 1-я серия
18:05 Танцы на углях. 2-я серия
19:05 Танцы на углях. 3-я серия
20:00 Танцы на углях. 4-я серия
21:00 «Постскриптум" с Алексеем Пушковым»
22:05 Право знать!
23:20 События
23:30 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса
В программе передач ТВЦ возможны изменения.