Программа передач ТВЦ на 12 марта 2022 года. Сегодня в эфире ТВЦ

Телепрограмма ТВЦ на сегодня. Расписание программ на телеканале 12 марта 2022 года.



12.03.2022



01:00 Петровка, 38

02:25 Женская логика. Нарочно не придумаешь

03:20 Петровка, 38

03:35 Пуаро Агаты Кристи. Зеркало мертвеца

04:20 Пуаро Агаты Кристи. Кража драгоценностей в «Гранд Метрополитен»

05:15 Весёлая карусель. 19-й выпуск

05:25 Ученица чародея. 1-я серия

06:15 Ученица чародея. 2-я серия

07:10 Православная энциклопедия. Путешествие в Хмелиту. Собирание православных реликвий в Москве. Почитание родителей. Продолжение разговора

07:40 Фактор жизни. Ледяной экстрим

08:15 Сказка о женской дружбе

10:00 Самый вкусный день. Владимир Пак

10:35 Евгений Матвеев. Любить и жить по-русски

11:30 События

11:45 Улица полна неожиданностей

13:05 Танцы на песке. 1-я серия

14:30 События

14:45 Танцы на песке. 2-я серия

15:30 Танцы на песке. 3-я серия

16:15 Танцы на песке. 4-я серия

17:10 Танцы на углях. 1-я серия

18:05 Танцы на углях. 2-я серия

19:05 Танцы на углях. 3-я серия

20:00 Танцы на углях. 4-я серия

21:00 «Постскриптум" с Алексеем Пушковым»

22:05 Право знать!

23:20 События

23:30 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса



В программе передач ТВЦ возможны изменения.