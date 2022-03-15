Программа передач ТВЦ на 15 марта 2022 года. Сегодня в эфире ТВЦ

Телепрограмма ТВЦ на сегодня. Расписание программ на телеканале 15 марта 2022 года.



15.03.2022



00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:50 Хроники московского быта. Ковер, хрусталь и стенка

01:30 Дин Рид. Тайна жизни и смерти

02:15 Убийца за письменным столом

02:55 Петровка, 38

03:10 Анна-детективъ-3. 5-я серия

03:54 Анна-детективъ-3. 6-я серия

04:40 Николай Черкасов. Последний Дон Кихот

05:20 Мой герой. Эдгард и Аскольд Запашные

06:00 Настроение

08:10 Доктор И... Лечение эректильной дисфункции

08:40 Старая гвардия. Прощальная вечеринка. 3-я серия

09:37 Старая гвардия. Прощальная вечеринка. 4-я серия

10:35 Галина Польских. Я нашла своего мужчину

11:30 События

11:50 Пуаро Агаты Кристи. Рождество Эркюля Пуаро

13:40 Мой герой. Ирина Шевчук

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Анна-детективъ-3. 7-я серия

15:58 Анна-детективъ-3. 8-я серия

16:55 90-е. Секс без перерыва

17:50 События

18:10 Психология преступления. Чёрная кошка в тёмной комнате. 1-я серия

19:06 Психология преступления. Чёрная кошка в тёмной комнате. 2-я серия

20:03 Психология преступления. Ничего личного. 1-я серия

20:59 Психология преступления. Ничего личного. 2-я серия

22:00 События

22:35 Закон и порядок

23:05 Расписные звезды

00:00 События. 25-й час



В программе передач ТВЦ возможны изменения.