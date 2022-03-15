Программа передач ТВЦ на 15 марта 2022 года. Сегодня в эфире ТВЦ

Телепрограмма ТВЦ на сегодня. Расписание программ на телеканале 15 марта 2022 года.
15.03.2022
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:50 Хроники московского быта. Ковер, хрусталь и стенка
01:30 Дин Рид. Тайна жизни и смерти
02:15 Убийца за письменным столом
02:55 Петровка, 38
03:10 Анна-детективъ-3. 5-я серия
03:54 Анна-детективъ-3. 6-я серия
04:40 Николай Черкасов. Последний Дон Кихот
05:20 Мой герой. Эдгард и Аскольд Запашные
06:00 Настроение
08:10 Доктор И... Лечение эректильной дисфункции
08:40 Старая гвардия. Прощальная вечеринка. 3-я серия
09:37 Старая гвардия. Прощальная вечеринка. 4-я серия
10:35 Галина Польских. Я нашла своего мужчину
11:30 События
11:50 Пуаро Агаты Кристи. Рождество Эркюля Пуаро
13:40 Мой герой. Ирина Шевчук
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Анна-детективъ-3. 7-я серия
15:58 Анна-детективъ-3. 8-я серия
16:55 90-е. Секс без перерыва
17:50 События
18:10 Психология преступления. Чёрная кошка в тёмной комнате. 1-я серия
19:06 Психология преступления. Чёрная кошка в тёмной комнате. 2-я серия
20:03 Психология преступления. Ничего личного. 1-я серия
20:59 Психология преступления. Ничего личного. 2-я серия
22:00 События
22:35 Закон и порядок
23:05 Расписные звезды
00:00 События. 25-й час
В программе передач ТВЦ возможны изменения.