Программа передач НТВ на 12 марта 2022 года. Сегодня в эфире НТВ

Телепрограмма НТВ на сегодня. Расписание программ на телеканале 12 марта 2022 года.
12.03.2022
01:05 Захар Прилепин. Уроки русского
01:35 Квартирный вопрос
02:25 Их нравы
02:55 Гастролеры. 10-я - 12-я серии
05:05 ЧП. Расследование
05:30 Должок
07:20 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым
08:45 Поедем, поедим!
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога. Выпуск от 12 марта
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым»
12:00 Квартирный вопрос
13:05 Однажды...
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:20 Ты не поверишь!
21:20 Звезды сошлись
22:55 Секрет на миллион. Галина Коньшина
В программе передач НТВ возможны изменения.