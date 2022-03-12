Программа передач НТВ на 12 марта 2022 года. Сегодня в эфире НТВ

Телепрограмма НТВ на сегодня. Расписание программ на телеканале 12 марта 2022 года.



12.03.2022



01:05 Захар Прилепин. Уроки русского

01:35 Квартирный вопрос

02:25 Их нравы

02:55 Гастролеры. 10-я - 12-я серии

05:05 ЧП. Расследование

05:30 Должок

07:20 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Готовим с Алексеем Зиминым

08:45 Поедем, поедим!

09:25 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога. Выпуск от 12 марта

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым»

12:00 Квартирный вопрос

13:05 Однажды...

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:20 Ты не поверишь!

21:20 Звезды сошлись

22:55 Секрет на миллион. Галина Коньшина



В программе передач НТВ возможны изменения.