Программа передач НТВ на 15 марта 2022 года. Сегодня в эфире НТВ

Телепрограмма НТВ на сегодня. Расписание программ на телеканале 15 марта 2022 года.



15.03.2022



03:25 Береговая охрана. «Боевое крещение», 1-я и 2-я серии

04:55 Возвращение Мухтара-2. «Удаленная связь». «Криминальная драматургия«

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. «Сыновний долг», 1-я и 2-я серии. «Приказ», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. «Сыновний долг», 1-я и 2-я серии. «Приказ», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:30 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:15 Сегодня в Москве

16:40 За гранью

17:50 ДНК. Талызина требует алименты!

19:00 Сегодня

20:00 Первый отдел-2. «Долг», 2-я серия. «Темница», 1-я и 2-я серии

23:10 Сегодня в Москве

23:35 Пёс-2. «Квазимодо». «Презумпция невиновности». «Телохранители». «Новая соседка»



В программе передач НТВ возможны изменения.