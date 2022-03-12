Программа передач Россия 1 на 12 марта 2022 года. Сегодня в эфире Россия 1

Телепрограмма канала «Россия 1» на сегодня. Расписание передач на телеканале 12 марта.



12.03.2022



00:00 Другая семья. Фильм

03:30 Ночная фиалка. Фильм

05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

08:55 Формула еды. Мурманская область. Пикша

09:20 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Доктор Мясников

12:30 Синдром недосказанности

14:30 Я все помню. Сериал

18:00 Привет, Андрей!

20:00 Вести в субботу

21:00 Срок давности. Фильм



В программе передач «Россия 1» возможны изменения.