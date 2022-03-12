Программа передач Россия 1 на 12 марта 2022 года. Сегодня в эфире Россия 1

Телепрограмма канала «Россия 1» на сегодня. Расписание передач на телеканале 12 марта.
12.03.2022
00:00 Другая семья. Фильм
03:30 Ночная фиалка. Фильм
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
08:55 Формула еды. Мурманская область. Пикша
09:20 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Доктор Мясников
12:30 Синдром недосказанности
14:30 Я все помню. Сериал
18:00 Привет, Андрей!
20:00 Вести в субботу
21:00 Срок давности. Фильм
В программе передач «Россия 1» возможны изменения.