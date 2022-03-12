Программа передач Первого канала на 12 марта 2022 года. Сегодня в эфире Первого канала

Телепрограмма Первого канала на сегодня. Расписание программ на телеканале 12 марта.



12.03.2022



01:25 Информационный канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «Иммунитет. Идеальный телохранитель»

11:20 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:10 Ширли-Мырли. Фильм

16:55 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым

18:30 «Точь-в-точь». Лучшее

21:00 Время

21:20 Экипаж



В программе передач Первого канала возможны изменения.