Программа передач Первого канала на 12 марта 2022 года. Сегодня в эфире Первого канала

Телепрограмма Первого канала на сегодня. Расписание программ на телеканале 12 марта.
12.03.2022
01:25 Информационный канал
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «Иммунитет. Идеальный телохранитель»
11:20 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:10 Ширли-Мырли. Фильм
16:55 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18:30 «Точь-в-точь». Лучшее
21:00 Время
21:20 Экипаж
В программе передач Первого канала возможны изменения.