Программа передач Матч ТВ на 12 марта 2022 года. Сегодня в эфире Матч ТВ

Телепрограмма «Матч ТВ» на сегодня. Расписание программ на телеканале 12 марта.
12.03.2022
01:00 Все на Матч!
02:00 Я - Али
03:50 Новости
03:55 Специальный репортаж
04:10 РецепТура
04:40 Всё о главном
05:05 Спортивный детектив. Золотой дубль
06:00 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. А. Шлеменко - М. Сантос
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:30 Новости
08:35 Биатлон. Кубок России. Финал. Спринт. Мужчины. Прямой эфир из Уфы
10:45 Все на Матч!
11:30 Новости
11:35 Биатлон. Кубок России. Финал. Спринт. Женщины. Прямой эфир из Уфы
13:40 «На лыжи» с Еленой Вяльбе
14:00 Все на Матч!
14:50 Новости
14:55 Смешанные единоборства. Женские бои в UFC. Лучшее
15:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад». «Северсталь» - «Динамо» Москва. Прямой эфир
18:15 Все на Матч!
18:30 Футбол. Российская Премьер-лига. «Локомотив» - ЦСКА. Прямой эфир
21:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
21:55 Новости
22:05 Все на Матч!
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Эмполи». Прямой эфир
В программе передач СТС возможны изменения.