Программа передач Матч ТВ на 12 марта 2022 года. Сегодня в эфире Матч ТВ

Телепрограмма «Матч ТВ» на сегодня. Расписание программ на телеканале 12 марта.



12.03.2022



01:00 Все на Матч!

02:00 Я - Али

03:50 Новости

03:55 Специальный репортаж

04:10 РецепТура

04:40 Всё о главном

05:05 Спортивный детектив. Золотой дубль

06:00 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. А. Шлеменко - М. Сантос

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:30 Новости

08:35 Биатлон. Кубок России. Финал. Спринт. Мужчины. Прямой эфир из Уфы

10:45 Все на Матч!

11:30 Новости

11:35 Биатлон. Кубок России. Финал. Спринт. Женщины. Прямой эфир из Уфы

13:40 «На лыжи» с Еленой Вяльбе

14:00 Все на Матч!

14:50 Новости

14:55 Смешанные единоборства. Женские бои в UFC. Лучшее

15:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад». «Северсталь» - «Динамо» Москва. Прямой эфир

18:15 Все на Матч!

18:30 Футбол. Российская Премьер-лига. «Локомотив» - ЦСКА. Прямой эфир

21:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым

21:55 Новости

22:05 Все на Матч!

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Эмполи». Прямой эфир



В программе передач СТС возможны изменения.