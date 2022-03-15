Программа передач Матч ТВ на 15 марта 2022 года. Сегодня в эфире Матч ТВ

Телепрограмма «Матч ТВ» на сегодня. Расписание программ на телеканале 15 марта.



15.03.2022



00:45 Тотальный футбол

01:15 Все на Матч!

02:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» - УНИКС (Казань)

03:30 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» - «Бавария»

05:10 Громко

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Воин. Фильм

11:55 Смешанные единоборства. UFC

12:25 Новости

12:30 Есть тема!

13:30 Специальный репортаж

13:50 Правила охоты. Отступник. Фильм

14:45 Новости

14:50 Правила охоты. Отступник. Фильм

17:30 Ночной беглец. Фильм

17:50 Новости

17:55 Ночной беглец. Фильм

19:55 Все на Матч!

20:25 Гандбол. Чемпионат России. Женщины. ЦСКА - «Ростов-Дон». Прямой эфир

22:00 Новости

22:05 Все на Матч!

22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Манчестер Юнайтед» - «Атлетико». Прямой эфир



В программе передач СТС возможны изменения.