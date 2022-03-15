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Программа передач Матч ТВ на 15 марта 2022 года. Сегодня в эфире Матч ТВ


Телепрограмма «Матч ТВ» на сегодня. Расписание программ на телеканале 15 марта.

15.03.2022

00:45 Тотальный футбол
01:15 Все на Матч!
02:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» - УНИКС (Казань)
03:30 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» - «Бавария»
05:10 Громко
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Воин. Фильм
11:55 Смешанные единоборства. UFC
12:25 Новости
12:30 Есть тема!
13:30 Специальный репортаж
13:50 Правила охоты. Отступник. Фильм
14:45 Новости
14:50 Правила охоты. Отступник. Фильм
17:30 Ночной беглец. Фильм
17:50 Новости
17:55 Ночной беглец. Фильм
19:55 Все на Матч!
20:25 Гандбол. Чемпионат России. Женщины. ЦСКА - «Ростов-Дон». Прямой эфир
22:00 Новости
22:05 Все на Матч!
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Манчестер Юнайтед» - «Атлетико». Прямой эфир

В программе передач СТС возможны изменения.









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