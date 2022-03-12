Программа передач ТНТ на 12 марта 2022 года. Сегодня в эфире ТНТ

Телепрограмма ТНТ на сегодня. Расписание программ на телеканале 12 марта 2022 года.



12.03.2022



00:00 Такое Кино! 412-я серия

00:30 Кровавый алмаз

02:50 Импровизация. Сезон 5. 125-я серия

03:45 Импровизация. Сезон 5. 126-я серия

04:30 Comedy Баттл. 3-я серия

04:30 Comedy Баттл. 3-я серия

05:20 Открытый микрофон. Сезон 2. 37-я серия

06:10 ТНТ. Best. 20-я серия

06:35 ТНТ. Best. 21-я серия

07:00 ТНТ. Gold. 63-я серия

07:30 ТНТ. Gold. 64-я серия

07:55 ТНТ. Gold. 65-я серия

08:25 ТНТ. Gold. 66-я серия

09:00 СашаТаня. Сезон 4. 153-я серия

09:30 СашаТаня. Сезон 4. 154-я серия

10:00 СашаТаня. Сезон 4. 155-я серия

10:30 СашаТаня. Сезон 4. 156-я серия

10:55 СашаТаня. Сезон 4. 157-я серия

11:20 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 25-я серия

12:20 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 26-я серия

13:25 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 27-я серия

14:25 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 28-я серия

15:30 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 29-я серия

16:25 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 30-я серия

17:30 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 31-я серия

18:30 Полицейский с Рублевки. Сезон 3. 32-я серия

19:30 Музыкальная интуиция. 15-я серия

21:30 Холостяк. Сезон 9. 1-я серия

23:00 Звезды в Африке. 17-я серия



В программе передач ТНТ возможны изменения.