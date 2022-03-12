Программа передач СТС на 12 марта 2022 года. Сегодня в эфире СТС

Телепрограмма СТС на сегодня. Расписание программ на телеканале 12 марта 2022 года.



12.03.2022



00:45 Папа-досвидос. Фильм

02:45 Воронины

05:50 6 кадров

06:00 Ералаш

06:05 Фиксики

06:25 Девочка и медведь

06:35 Волк и телёнок

06:45 Три кота

07:30 Том и Джерри

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты

08:25 Уральские пельмени. Смехbook

09:00 ПроСТО кухня. 200-я серия

09:30 ПроСТО кухня. 201-я серия

10:00 Шерлок Холмс. Фильм

12:30 Шерлок Холмс. Игра теней. Фильм

15:05 Кролик Питер. Фильм

17:00 Кролик Питер-2. Фильм

18:45 Рататуй

21:00 Золушка. Фильм

23:05 Невероятный мир глазами энцо. Фильм



В программе передач СТС возможны изменения.