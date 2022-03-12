Программа передач СТС на 12 марта 2022 года. Сегодня в эфире СТС

Телепрограмма СТС на сегодня. Расписание программ на телеканале 12 марта 2022 года.
12.03.2022
00:45 Папа-досвидос. Фильм
02:45 Воронины
05:50 6 кадров
06:00 Ералаш
06:05 Фиксики
06:25 Девочка и медведь
06:35 Волк и телёнок
06:45 Три кота
07:30 Том и Джерри
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты
08:25 Уральские пельмени. Смехbook
09:00 ПроСТО кухня. 200-я серия
09:30 ПроСТО кухня. 201-я серия
10:00 Шерлок Холмс. Фильм
12:30 Шерлок Холмс. Игра теней. Фильм
15:05 Кролик Питер. Фильм
17:00 Кролик Питер-2. Фильм
18:45 Рататуй
21:00 Золушка. Фильм
23:05 Невероятный мир глазами энцо. Фильм
В программе передач СТС возможны изменения.