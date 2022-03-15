Программа передач СТС на 15 марта 2022 года. Сегодня в эфире СТС

Телепрограмма СТС на сегодня. Расписание программ на телеканале 15 марта 2022 года.



15.03.2022



01:25 Побег из Шоушенка. Фильм

03:50 Воронины

05:45 Ералаш

06:00 Ералаш

06:05 Три кота

06:15 Форсаж: Шпионские гонки

07:00 Том и Джерри

08:00 Модный синдикат. Сезон 1. 1-я и 2-я серии

09:00 Воронины

09:35 Уральские пельмени. Смехbook

09:55 Терминал. Фильм

12:25 Полный блэкаут

13:15 Полный блэкаут. На светлой стороне

14:00 Семейка. 1-я - 8-я серии

17:55 Модный синдикат. Сезон 1. 1-я и 2-я серии

19:00 Модный синдикат. Сезон 1. 3-я серия

19:30 Модный синдикат. Сезон 1. 4-я серия

20:00 Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца. Фильм

23:05 Отмель



В программе передач СТС возможны изменения.