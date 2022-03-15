Программа передач СТС на 15 марта 2022 года. Сегодня в эфире СТС

Телепрограмма СТС на сегодня. Расписание программ на телеканале 15 марта 2022 года.
15.03.2022
01:25 Побег из Шоушенка. Фильм
03:50 Воронины
05:45 Ералаш
06:00 Ералаш
06:05 Три кота
06:15 Форсаж: Шпионские гонки
07:00 Том и Джерри
08:00 Модный синдикат. Сезон 1. 1-я и 2-я серии
09:00 Воронины
09:35 Уральские пельмени. Смехbook
09:55 Терминал. Фильм
12:25 Полный блэкаут
13:15 Полный блэкаут. На светлой стороне
14:00 Семейка. 1-я - 8-я серии
17:55 Модный синдикат. Сезон 1. 1-я и 2-я серии
19:00 Модный синдикат. Сезон 1. 3-я серия
19:30 Модный синдикат. Сезон 1. 4-я серия
20:00 Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца. Фильм
23:05 Отмель
В программе передач СТС возможны изменения.