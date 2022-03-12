Программа передач канала Звезда на 12 марта 2022 года. Сегодня в эфире Звезды

Телепрограмма канала Звезда на сегодня. Расписание программ на телеканале 12 марта 2022 года.



12.03.2022



00:00 Ульзана. Фильм

01:45 По данным уголовного розыска... Фильм

02:55 Внимание! Всем постам... Фильм

04:15 Резидент Мария

05:00 Москва - фронту

05:20 На златом крыльце сидели. Фильм

06:35 Опасно для жизни! Фильм

08:00 Новости дня

08:15 Опасно для жизни! Фильм

08:40 Морской бой

09:45 Круиз-контроль

10:15 Легенды цирка с Эдгардом Запашным. Владимир Ефимов. Акробаты на дорожке

10:45 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. Расстрел царской семьи. Судьбы палачей

11:40 Война миров. Афганистан. Советский спецназ против моджахедов

12:30 Не факт!

13:00 Новости дня

13:15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным». Сообразим на троих? Питейные традиции в СССР

14:05 Личный номер. Фильм

16:15 Ва-банк. Фильм

18:00 Новости дня

18:15 «Задело!» с Николаем Петровым

18:30 Ва-банк. Фильм

18:50 Ва-банк II, или Ответный удар. Фильм

20:40 Легендарные матчи. Хоккей. Ои-1984. Ссср-Чехословакия. 2:0. Решающая игра

23:40 Василиса. Фильм



В программе передач канала Звезда возможны изменения.