Программа передач канала Звезда на 12 марта 2022 года. Сегодня в эфире Звезды

Телепрограмма канала Звезда на сегодня. Расписание программ на телеканале 12 марта 2022 года.
12.03.2022
00:00 Ульзана. Фильм
01:45 По данным уголовного розыска... Фильм
02:55 Внимание! Всем постам... Фильм
04:15 Резидент Мария
05:00 Москва - фронту
05:20 На златом крыльце сидели. Фильм
06:35 Опасно для жизни! Фильм
08:00 Новости дня
08:15 Опасно для жизни! Фильм
08:40 Морской бой
09:45 Круиз-контроль
10:15 Легенды цирка с Эдгардом Запашным. Владимир Ефимов. Акробаты на дорожке
10:45 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. Расстрел царской семьи. Судьбы палачей
11:40 Война миров. Афганистан. Советский спецназ против моджахедов
12:30 Не факт!
13:00 Новости дня
13:15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным». Сообразим на троих? Питейные традиции в СССР
14:05 Личный номер. Фильм
16:15 Ва-банк. Фильм
18:00 Новости дня
18:15 «Задело!» с Николаем Петровым
18:30 Ва-банк. Фильм
18:50 Ва-банк II, или Ответный удар. Фильм
20:40 Легендарные матчи. Хоккей. Ои-1984. Ссср-Чехословакия. 2:0. Решающая игра
23:40 Василиса. Фильм
В программе передач канала Звезда возможны изменения.