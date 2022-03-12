Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ Другие




Программа передач канала Звезда на 12 марта 2022 года. Сегодня в эфире Звезды


Телепрограмма канала Звезда на сегодня. Расписание программ на телеканале 12 марта 2022 года.

12.03.2022

00:00 Ульзана. Фильм
01:45 По данным уголовного розыска... Фильм
02:55 Внимание! Всем постам... Фильм
04:15 Резидент Мария
05:00 Москва - фронту
05:20 На златом крыльце сидели. Фильм
06:35 Опасно для жизни! Фильм
08:00 Новости дня
08:15 Опасно для жизни! Фильм
08:40 Морской бой
09:45 Круиз-контроль
10:15 Легенды цирка с Эдгардом Запашным. Владимир Ефимов. Акробаты на дорожке
10:45 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. Расстрел царской семьи. Судьбы палачей
11:40 Война миров. Афганистан. Советский спецназ против моджахедов
12:30 Не факт!
13:00 Новости дня
13:15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным». Сообразим на троих? Питейные традиции в СССР
14:05 Личный номер. Фильм
16:15 Ва-банк. Фильм
18:00 Новости дня
18:15 «Задело!» с Николаем Петровым
18:30 Ва-банк. Фильм
18:50 Ва-банк II, или Ответный удар. Фильм
20:40 Легендарные матчи. Хоккей. Ои-1984. Ссср-Чехословакия. 2:0. Решающая игра
23:40 Василиса. Фильм

В программе передач канала Звезда возможны изменения.









  • Программа передач СТС на 12 марта 2022 года. Сегодня в эфире СТС
  • Программа передач канала Звезда на 11 марта 2022 года. Сегодня в эфире Звез ...
  • Программа передач РЕН ТВ на 11 марта 2022 года. Сегодня в эфире РЕН ТВ
  • Программа передач СТС на 11 марта 2022 года. Сегодня в эфире СТС
  • Программа передач СТС на 10 марта 2022 года
    •




    Лига Европы по футболу Расписание и результаты матчей плей-офф

    Расписание плей-офф Лиги Европы 2022

    В плей-офф Лиги Европы по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 24 команды.

    Плей-офф КХЛ 2022 - Кубок Гагарина 2022. Расписание матчей

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2022

    В плей-офф КХЛ 2022 участвуют 16 лучших команд регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 11 марта 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 будут вести три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    Лига чемпионов по футболу 2022. Расписание и результаты матчей плей-офф

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022

    В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.

    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ на сегодня

    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ

    Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов возглавляет список самых результативных российских хоккеистов в сезоне 2021/2022.









    Программа передач РЕН ТВ на 12 марта 2022 года. Сегодня в эфире РЕН ТВ
    Программа передач канала Звезда на 12 марта 2022 года. Сегодня в эфире Звезды
    Программа передач СТС на 12 марта 2022 года. Сегодня в эфире СТС
    Программа передач ТНТ на 12 марта 2022 года. Сегодня в эфире ТНТ
    Программа передач Матч ТВ на 12 марта 2022 года. Сегодня в эфире Матч ТВ
    Программа передач Первого канала на 12 марта 2022 года. Сегодня в эфире Первого канала
    Программа передач Россия 1 на 12 марта 2022 года. Сегодня в эфире Россия 1
    Программа передач НТВ на 12 марта 2022 года. Сегодня в эфире НТВ
    Программа передач ТВЦ на 12 марта 2022 года. Сегодня в эфире ТВЦ
    Футбол России и Европы на ТВ 11 марта 2022 в прямом эфире
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru