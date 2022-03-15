Программа передач канала Звезда на 15 марта 2022 года. Сегодня в эфире Звезды

Телепрограмма канала Звезда на сегодня. Расписание программ на телеканале 15 марта 2022 года.



15.03.2022



01:15 Юность Петра. Фильм

03:30 Москва - фронту

03:50 Хуторянин. 1-я и 2-я серии

05:20 Хуторянин. 3-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:25 Ва-банк II, или Ответный удар. Фильм

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:35 Оружие Победы

13:50 Хуторянин. 5-я - 8-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Хуторянин. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:30 Специальный репортаж

18:40 Война миров. Японские камикадзе против сталинских соколов

19:40 Легенды армии с Александром Маршалом. Иван Яцуненко

20:25 Улика из прошлого

21:15 Новости дня

21:25 Открытый эфир

23:05 "Между тем" с Наталией Метлиной

23:40 Кольцо из Амстердама. Фильм



В программе передач канала Звезда возможны изменения.