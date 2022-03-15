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Программа передач канала Звезда на 15 марта 2022 года. Сегодня в эфире Звезды


Телепрограмма канала Звезда на сегодня. Расписание программ на телеканале 15 марта 2022 года.

15.03.2022

01:15 Юность Петра. Фильм
03:30 Москва - фронту
03:50 Хуторянин. 1-я и 2-я серии
05:20 Хуторянин. 3-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:25 Ва-банк II, или Ответный удар. Фильм
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:35 Оружие Победы
13:50 Хуторянин. 5-я - 8-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Хуторянин. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:30 Специальный репортаж
18:40 Война миров. Японские камикадзе против сталинских соколов
19:40 Легенды армии с Александром Маршалом. Иван Яцуненко
20:25 Улика из прошлого
21:15 Новости дня
21:25 Открытый эфир
23:05 "Между тем" с Наталией Метлиной
23:40 Кольцо из Амстердама. Фильм

В программе передач канала Звезда возможны изменения.









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