Программа передач РЕН ТВ на 12 марта 2022 года. Сегодня в эфире РЕН ТВ

Телепрограмма РЕН ТВ на сегодня. Расписание программ на телеканале 12 марта 2022 года.
12.03.2022
02:15 Ядовитая роза. Фильм
03:45 Невероятно интересные истории
05:00 Невероятно интересные истории
06:45 Лохматый папа
08:30 О вкусной и здоровой пище
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 Знаете ли вы, что?
12:00 Наука и техника
13:05 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:05 СОВБЕЗ
15:10 Документальный спецпроект
16:10 Засекреченные списки. Украина: 7 военных преступников
17:15 Небоскрёб. Фильм
19:10 Тор. Фильм
21:20 Тор: Царство тьмы. Фильм
23:30 Конан-варвар. Фильм
В программе передач РЕН ТВ возможны изменения.