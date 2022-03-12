Программа передач РЕН ТВ на 12 марта 2022 года. Сегодня в эфире РЕН ТВ

Телепрограмма РЕН ТВ на сегодня. Расписание программ на телеканале 12 марта 2022 года.



12.03.2022



02:15 Ядовитая роза. Фильм

03:45 Невероятно интересные истории

05:00 Невероятно интересные истории

06:45 Лохматый папа

08:30 О вкусной и здоровой пище

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 Знаете ли вы, что?

12:00 Наука и техника

13:05 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:05 СОВБЕЗ

15:10 Документальный спецпроект

16:10 Засекреченные списки. Украина: 7 военных преступников

17:15 Небоскрёб. Фильм

19:10 Тор. Фильм

21:20 Тор: Царство тьмы. Фильм

23:30 Конан-варвар. Фильм



В программе передач РЕН ТВ возможны изменения.