Программа передач РЕН ТВ на 15 марта 2022 года. Сегодня в эфире РЕН ТВ

Телепрограмма РЕН ТВ на сегодня. Расписание программ на телеканале 15 марта 2022 года.



15.03.2022



00:30 Кикбоксер: Возмездие. Фильм

02:10 Черный скорпион. Фильм

03:35 Черный скорпион-2: В эпицентре взрыва. Фильм

05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко»

06:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Тор. Рагнарёк. Фильм

22:30 Водить по-русски

23:00 Новости

23:25 Знаете ли вы, что?



В программе передач РЕН ТВ возможны изменения.