Полный список компаний, ушедших из России на 12 марта 2022 года

Список иностранных компаний, которые приостановили или совсем прекратили свою деятельность на территории России 11 марта 2022 года.



Список обновляется.



- Табачная компания British American Tobacco (Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Rothmans) объявила об уходе из России.



- Компания Nestle прекращает поставки в Россию кофе Nespresso и минеральную воду S.Pellegrino.



- McDonald's приостановит работу ресторанов в России с 14 марта.



- Американский производитель антивируса Norton остановил деятельность в России.



- Чешская компания, производитель антивирусной программы Avast закрыла продажи программы для покупателей из России.



- Western Union приостановит работу в России.



- Японский производитель одежды Uniqlo приостанавливает работу в России.



- Discovery (Discovery Channel, Discovery Science, Animal Planet, TLC, Eurosport) останавливает трансляцию своих каналов в России.



- Mitsubishi Electric прекращает поставки электроники в Россию.



- Nintendo приостанавливает поставки видеоигр в Россию.



- Итальянский производитель грузовиков Iveco прекратила поставки грузовиков в Россию.



- Jack Daniel's и Finlandia приостановили работу в России.



- Amazon приостанавливает отправку товаров в Россию.



- Американская медиагруппа Hearst разрывает партнерские отношения с издателями российских версий журналов Elle, Esquire и Cosmopolitan.



- Sony приостановила продажу игр и консолей PlayStation в России.



- Carlsberg заявил об остановке производства в России.



- Hugo Boss закрывает магазины в России.



- Rolex приостановит экспорт часов в Россию.



- Издатель Vogue и GQ приостановил работу в России.



- PepsiCo приостановит продажи Pepsi, 7Up, Mirinda и других напитков в России.



- Компания Continental приняла решение приостановить производство и деятельность в России.



- Американская машиностроительная компания General Electric Co приостанавливает основную часть операций в России



- Производители чешского пива Velkopopovický Kozel, Budweiser Budvar и Staropramen прекратили поставки пива в Россию.



- Volkswagen и Skoda прекратили выпуск автомобилей в России.



- Электронная платежная система PayPal приостановила работу в России.



- Siemens приостановила поставки в Россию.



- Nokia прекратит поставки своего оборудования в Россию.



- Производитель мотоциклов Harley-Davidson приостановила поставки в Россию



- KFC и Pizza Hut заявили о приостановке инфестиций в Россию.



- Coca-Cola сокращает инвестиции в маркетинг и новые проекты.



- Ferrari приостанавливает производство автомобилей для российского рынка.



- Компания OBI закрывает магазины в России.



- Итальянский дом моды Prada заявил, что приостановил розничные операции в России.



- Крупнейший производитель видеокарт Nvidia временно приостановил поставки.



- IKEA приостановила работу в России.



- Компания Apple приостановила все продажи своих товаров в России.



- Компании Universal, Warner Bros., Disney, Sony Pictures и Paramount приостановили прокат своих фильмов в России.



- DHL приостановила доставку грузов и документов в Россию.



- Компания IBM объявила о приостановке коммерческой деятельности на территории России.



- Canon приостановил работу в России.



- Датская компания Lego приостановила поставки своей продукции в 81 магазин в России.



- Компания Netflix сообщила о приостановлении работы в России.



- L`Oreal временно закроет магазины в России.



- Adidas, Nike и Puma уходят с российского рынка.



- Британский ритейлер Marks & Spencer приостанавливает поставки в российские магазины.



- Swarovski приостанавливает продажи на территории России.



- Mercedes-Benz приостановит поставки легковых автомобилей в Россию.



- Американский интернет-магазин по продаже витаминов и товаров для здорового образа жизни iHerb приостановил работу в России.



- Компания Adobe (Photoshop, Lightroom, Illustrator, Premiere Pro) прекратила продажу продуктов и услуг в России.



- Компания Levi Strauss & Co приостанавливает работу в России.



- Компания PVH Tommy Hilfiger и Calvin Klein закрыла все магазины в России.



- Японский автомобильный концерн Suzuki останавливает поставки в Россию автомобилей и мотоциклов.



- Американские компании FedEx и UPS приостановили отправку посылок на территорию России.



- Booking.com приостановила предоставление туристических услуг в России.



- Производители строительной техники Hitachi и Komatsu приостановили поставки в Россию.



- Французские люксовые бренды Kering (Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent), Louis Vuitton, Moet, Hennessy, Hermes, Chanel и Cartier приостанавливают деятельность в России.



- Американская сеть магазинов косметики Sephora закрывает все магазины в России.



- Производитель косметики Estée Lauder (Clinique, MAC Cosmetics, Tom Ford Beauty, DKNY Fragrances, Jo Malone London) приостанавливает всю коммерческую деятельность в России.



- Итальянский производитель суперкаров Lamborghini объявил о временной остановке деятельности в России.



- Разработчик и издатель видеоигр Ubisoft Entertainment объявил о приостановке продаж видеоигр в России.



- AMD и Intel официально приостановили все поставки в Россию, включая клиентские, серверные и графические процессоры.



- Microsoft заявила, что прекращает продажу новых товаров и оказание новых услуг в России.



- Activision Blizzard и Epic Games прекращают продажи своих игр в России.



- Samsung остановила поставки всей продукции, начиная от чипов, заканчивая смартфонами и бытовой электроникой.



















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