Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ Другие




Время начала и расписание трансляций 21-го тура РПЛ 2022. Где смотреть в прямом эфире


С 12 по 14 марта в чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), пройдут 8 матчей. Центральным матчем 21 тура станет встреча московских «Локомотива» и ЦСКА.

Расписание трансляций матчей 21 тура чемпионата России по футболу

12 марта 2022, суббота

14:00 Уфа - Нижний Новгород (Матч Премьер)
16:30 Арсенал - Динамо (Матч Премьер)
19:00 Локомотив - ЦСКА (Матч ТВ)

13 марта 2022, воскресенье

12:00 Урал - Ахмат (Матч ТВ)
14:00 Химки - Сочи (Матч Премьер)
16:30 Крылья Советов - Зенит (Матч ТВ)
19:00 Спартак - Краснодар (Матч Премьер)

14 марта 2022, понедельник

19:00 Рубин - Ростов (Матч Премьер)

Время начала матчей РПЛ - московское.

Лидирует в чемпионате питерский «Зенит», переигравший в последнем туре «Уфу» со счетом 2:0. «Динамо» уступило «Спартаку» (0:2), но сохранило второе место в турнирной таблице. «Сочи» выиграл в гостях у «Ростова» 1:0 и занимает третье место. На четвертой строчке расположился ЦСКА, со счетом 1:0 одержавший победу над «Нижним Новгородом». Пятое место занимает «Краснодар», победивший «Урал» 2:1. «Локомотив» занимает шестое место, «Спартак» - девятое.









  • Время начала матча «Локомотив» - ЦСКА. 12 марта 2022. Где смотреть в прямом ...
  • Турнирная таблица РПЛ после 20 тура: «Зенит» остался лидером
  • Футбол России и Европы на ТВ 11 марта 2022 в прямом эфире
  • Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей РПЛ
  • Время начала «Бавария» – «Байер». Где смотреть в прямом эфире матч 28 тура ...
    •




    100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

    Лучшие бомбардиры НХЛ

    В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги четверо россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев и Александр Овечкин, продолжающий свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз».

    Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2021 2022. Премьер-лига

    30-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу РПЛ-2021/2022

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021 2022

    В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига состоялись 19 туров. Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?

    Плей-офф КХЛ 2022 - Кубок Гагарина. Расписание матчей

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2022

    В плей-офф КХЛ 2022 участвуют 16 лучших команд регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 11 марта 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 будут вести три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.









    Время начала матча «Локомотив» - ЦСКА. 12 марта 2022. Где смотреть в прямом эфире
    Где находится Донецк на карте, карта Донецка (ДНР)
    «Ак Барс» - «Авангард». 12 марта 2022. 6-й матч серии плей-офф КХЛ
    «Динамо» Москва - «Северсталь». 12 марта 2022. 6-й матч серии плей-офф КХЛ
    Расписание трансляций Кубка России по биатлону 12-16 марта 2022 в Уфе
    Время начала и расписание трансляций 21-го тура РПЛ 2022. Где смотреть в прямом эфире
    НХЛ. Расписание и результаты матчей 12 марта 2022 года
    Коронавирус на 11 марта 2022 года - статистика. Сколько заболевших и умерших людей на сегодня в России
    Полный список компаний, ушедших из России на 12 марта 2022 года
    Программа передач РЕН ТВ на 12 марта 2022 года. Сегодня в эфире РЕН ТВ
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru