Время начала и расписание трансляций 21-го тура РПЛ 2022. Где смотреть в прямом эфире

С 12 по 14 марта в чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), пройдут 8 матчей. Центральным матчем 21 тура станет встреча московских «Локомотива» и ЦСКА.



Расписание трансляций матчей 21 тура чемпионата России по футболу



12 марта 2022, суббота



14:00 Уфа - Нижний Новгород (Матч Премьер)

16:30 Арсенал - Динамо (Матч Премьер)

19:00 Локомотив - ЦСКА (Матч ТВ)



13 марта 2022, воскресенье



12:00 Урал - Ахмат (Матч ТВ)

14:00 Химки - Сочи (Матч Премьер)

16:30 Крылья Советов - Зенит (Матч ТВ)

19:00 Спартак - Краснодар (Матч Премьер)



14 марта 2022, понедельник



19:00 Рубин - Ростов (Матч Премьер)



Время начала матчей РПЛ - московское.



Лидирует в чемпионате питерский «Зенит», переигравший в последнем туре «Уфу» со счетом 2:0. «Динамо» уступило «Спартаку» (0:2), но сохранило второе место в турнирной таблице. «Сочи» выиграл в гостях у «Ростова» 1:0 и занимает третье место. На четвертой строчке расположился ЦСКА, со счетом 1:0 одержавший победу над «Нижним Новгородом». Пятое место занимает «Краснодар», победивший «Урал» 2:1. «Локомотив» занимает шестое место, «Спартак» - девятое.