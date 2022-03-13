Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ Другие




Гороскоп на 13 марта 2022 года - овен, близнецы, рак, дева, рыбы, лев, весы...


Правдивый гороскоп на сегодня. Гороскоп для знаков зодиака на 13 марта 2022 года.

13.03.2022

Овен

Не бойтесь в этот день внушительных проектов и сложных задач – у вас все будет получаться. Вечером полезно заняться спортом.

Телец

Кто-то может принести вам новости, которые обязательно изменят ваше будущее. А вот делиться с кем-то своими мыслями и идеями не стоит – вам могут дать вредный совет.

Близнецы

Не откладывайте дела на потом, иначе они нарастут как снежный ком. Не стоит втягиваться в праздные разговоры – вы только потеряете время.

Рак

Очень много дел, но вы справитесь со всем по щелчку пальцев. Важно хвалить себя после каждой завершенной задачи – так вы сохраните работоспособность.

Лев

От спешки сегодня будет больше проблем, чем результата. Поэтому не разгоняйтесь, работайте в комфортном для вас темпе.

Дева

Контролировать все и сразу не получится. Лучше сконцентрировать свой взгляд на чем-то одном и конкретном. Иначе это может отразиться на вашем самочувствии.

Весы

Сегодня не сидите без дела: чем больше вы сейчас переделаете задач, тем меньше будет загруженность в дальнейшем.

Скорпион

Важных дел слишком много, и лучше взяться за них ранним утром. Во второй половине дня будет сложно взять себя в руки и завершить все намеченное.

Козерог

Сегодня будет сложно не испортить отношения: вы можете задеть близких и словом, и делом. Так что следите за собой, чтобы не сказать и не сделать лишнего.

Стрелец

Сегодня люди тянутся к вам, даже если вы не хотите этого. Воспользуйтесь тем, что вас слушают, и прорекламируйте свои таланты.

Водолей

Вам стоит быть дружелюбнее сегодня, чтобы сохранить отношения со своими родителями. Споры с ними могут закончиться очень плохо.

Рыбы

Проблемы сегодня могут нарастать как снежный ком. Поэтому не откладывайте их решение в долгий ящик. Беритесь сразу и за все – у вас точно все получится.









  • Гороскоп на 12 марта 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...
  • Программа передач НТВ на 11 марта 2022 года. Сегодня в эфире НТВ
  • Программа передач НТВ на 13 марта 2022 года. Сегодня в эфире НТВ
  • Как заставить себя заниматься спортом
    •




    Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2021 2022. Премьер-лига

    30-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу РПЛ-2021/2022

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021 2022

    В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига состоялись 19 туров. Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?

    Плей-офф КХЛ 2022 - Кубок Гагарина. Расписание матчей

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2022

    В плей-офф КХЛ 2022 участвуют 16 лучших команд регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ на сегодня

    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ

    Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов возглавляет список самых результативных российских хоккеистов в сезоне 2021/2022.

    100 лучших снайперов за всю историю НХЛ

    Лучшие снайперы НХЛ

    В списке 100 лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю семеро россиян - Александр Овечкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Павел Буре, Алексей Ковалев, Илья Ковальчук и Евгений Малкин.









    НХЛ. Расписание и результаты матчей 13 марта 2022 года
    Полный список компаний, ушедших из России на 13 марта 2022 года
    Программа передач Матч ТВ на 13 марта 2022 года. Сегодня в эфире Матч ТВ
    Программа передач канала Звезда на 13 марта 2022 года. Сегодня в эфире Звезды
    Время начала «Милан» - «Эмполи» 12 марта. Где смотреть в прямом эфире матч 28 тура чемпионата Италии
    Программа передач ТНТ на 13 марта 2022 года. Сегодня в эфире ТНТ
    Программа передач РЕН ТВ на 13 марта 2022 года. Сегодня в эфире РЕН ТВ
    Программа передач СТС на 13 марта 2022 года. Сегодня в эфире СТС
    Программа передач НТВ на 13 марта 2022 года. Сегодня в эфире НТВ
    Программа передач ТВЦ на 13 марта 2022 года. Сегодня в эфире ТВЦ
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru