Гороскоп на 13 марта 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...

Правдивый гороскоп на сегодня. Гороскоп для знаков зодиака на 13 марта 2022 года.



13.03.2022



Овен



Не бойтесь в этот день внушительных проектов и сложных задач – у вас все будет получаться. Вечером полезно заняться

спортом.



Телец



Кто-то может принести вам новости, которые обязательно изменят ваше будущее. А вот делиться с кем-то своими мыслями

и идеями не стоит – вам могут дать вредный совет.



Близнецы



Не откладывайте дела на потом, иначе они нарастут как снежный ком. Не стоит втягиваться в праздные разговоры – вы

только потеряете время.



Рак



Очень много дел, но вы справитесь со всем по щелчку пальцев. Важно хвалить себя после каждой завершенной задачи –

так вы сохраните работоспособность.



Лев



От спешки сегодня будет больше проблем, чем результата. Поэтому не разгоняйтесь, работайте в комфортном для вас

темпе.



Дева



Контролировать все и сразу не получится. Лучше сконцентрировать свой взгляд на чем-то одном и конкретном. Иначе это

может отразиться на вашем самочувствии.



Весы



Сегодня не сидите без дела: чем больше вы сейчас переделаете задач, тем меньше будет загруженность в дальнейшем.



Скорпион



Важных дел слишком много, и лучше взяться за них ранним утром. Во второй половине дня будет сложно взять себя в руки

и завершить все намеченное.



Козерог



Сегодня будет сложно не испортить отношения: вы можете задеть близких и словом, и делом. Так что следите за собой,

чтобы не сказать и не сделать лишнего.



Стрелец



Сегодня люди тянутся к вам, даже если вы не хотите этого. Воспользуйтесь тем, что вас слушают, и прорекламируйте

свои таланты.



Водолей



Вам стоит быть дружелюбнее сегодня, чтобы сохранить отношения со своими родителями. Споры с ними могут закончиться

очень плохо.



Рыбы



Проблемы сегодня могут нарастать как снежный ком. Поэтому не откладывайте их решение в долгий ящик. Беритесь сразу и

за все – у вас точно все получится.



















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