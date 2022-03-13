Гороскоп на 13 марта 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...

Правдивый гороскоп на сегодня. Гороскоп для знаков зодиака на 13 марта 2022 года.
13.03.2022
Овен
Не бойтесь в этот день внушительных проектов и сложных задач – у вас все будет получаться. Вечером полезно заняться
спортом.
Телец
Кто-то может принести вам новости, которые обязательно изменят ваше будущее. А вот делиться с кем-то своими мыслями
и идеями не стоит – вам могут дать вредный совет.
Близнецы
Не откладывайте дела на потом, иначе они нарастут как снежный ком. Не стоит втягиваться в праздные разговоры – вы
только потеряете время.
Рак
Очень много дел, но вы справитесь со всем по щелчку пальцев. Важно хвалить себя после каждой завершенной задачи –
так вы сохраните работоспособность.
Лев
От спешки сегодня будет больше проблем, чем результата. Поэтому не разгоняйтесь, работайте в комфортном для вас
темпе.
Дева
Контролировать все и сразу не получится. Лучше сконцентрировать свой взгляд на чем-то одном и конкретном. Иначе это
может отразиться на вашем самочувствии.
Весы
Сегодня не сидите без дела: чем больше вы сейчас переделаете задач, тем меньше будет загруженность в дальнейшем.
Скорпион
Важных дел слишком много, и лучше взяться за них ранним утром. Во второй половине дня будет сложно взять себя в руки
и завершить все намеченное.
Козерог
Сегодня будет сложно не испортить отношения: вы можете задеть близких и словом, и делом. Так что следите за собой,
чтобы не сказать и не сделать лишнего.
Стрелец
Сегодня люди тянутся к вам, даже если вы не хотите этого. Воспользуйтесь тем, что вас слушают, и прорекламируйте
свои таланты.
Водолей
Вам стоит быть дружелюбнее сегодня, чтобы сохранить отношения со своими родителями. Споры с ними могут закончиться
очень плохо.
Рыбы
Проблемы сегодня могут нарастать как снежный ком. Поэтому не откладывайте их решение в долгий ящик. Беритесь сразу и
за все – у вас точно все получится.