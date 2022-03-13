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Гороскоп на 13 марта 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...


Правдивый гороскоп на сегодня. Гороскоп для знаков зодиака на 13 марта 2022 года.

13.03.2022

Овен

Не бойтесь в этот день внушительных проектов и сложных задач – у вас все будет получаться. Вечером полезно заняться 
спортом.

Телец

Кто-то может принести вам новости, которые обязательно изменят ваше будущее. А вот делиться с кем-то своими мыслями 
и идеями не стоит – вам могут дать вредный совет.

Близнецы

Не откладывайте дела на потом, иначе они нарастут как снежный ком. Не стоит втягиваться в праздные разговоры – вы 
только потеряете время.

Рак

Очень много дел, но вы справитесь со всем по щелчку пальцев. Важно хвалить себя после каждой завершенной задачи – 
так вы сохраните работоспособность.

Лев

От спешки сегодня будет больше проблем, чем результата. Поэтому не разгоняйтесь, работайте в комфортном для вас 
темпе.

Дева

Контролировать все и сразу не получится. Лучше сконцентрировать свой взгляд на чем-то одном и конкретном. Иначе это 
может отразиться на вашем самочувствии.

Весы

Сегодня не сидите без дела: чем больше вы сейчас переделаете задач, тем меньше будет загруженность в дальнейшем.

Скорпион

Важных дел слишком много, и лучше взяться за них ранним утром. Во второй половине дня будет сложно взять себя в руки 
и завершить все намеченное.

Козерог

Сегодня будет сложно не испортить отношения: вы можете задеть близких и словом, и делом. Так что следите за собой, 
чтобы не сказать и не сделать лишнего.

Стрелец

Сегодня люди тянутся к вам, даже если вы не хотите этого. Воспользуйтесь тем, что вас слушают, и прорекламируйте 
свои таланты.

Водолей

Вам стоит быть дружелюбнее сегодня, чтобы сохранить отношения со своими родителями. Споры с ними могут закончиться 
очень плохо.

Рыбы

Проблемы сегодня могут нарастать как снежный ком. Поэтому не откладывайте их решение в долгий ящик. Беритесь сразу и 
за все – у вас точно все получится.









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