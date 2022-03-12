Коронавирус на 12 марта 2022 года - статистика. Сколько заболевших и умерших людей на сегодня в России

На сегодня, 12 марта, общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 17 290 197 человек.



За сутки число заражений составило 48 154 (из них 6 775 госпитализированы). Умерли за сутки в России 630 человек.



Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 1 803 665. Всего за все время время в мире заразились 455 231 352 человека. Зафиксировано за сутки 6 350 смертей (всего - 6 036 139 человек).



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