На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки на сегодня 14 марта 2022 года.



Статистика заболевших и умерших от коронавируса в Москве, России и мире



На 14 марта общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 17 376 241 человек. За сутки число заражений составило 41 055 человек (2 712 госпитализаций). Умерли за сутки в России 533 человека.



В Москве за сутки заразились 957 человек (за все время - 2 722 292). 44 человека умерло от коронавируса в Москве.



Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 1 158 186. Всего за все время время в мире заразились 457 949 838 человек. Зафиксировано за сутки 3 478 смертей (всего - 6 044 143 человека).