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Статистика коронавируса на 14 марта 2022 в Москве и России. Сколько заболевших и умерших


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки на сегодня 14 марта 2022 года.

Статистика заболевших и умерших от коронавируса в Москве, России и мире

На 14 марта общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 17 376 241 человек. За сутки число заражений составило 41 055 человек (2 712 госпитализаций). Умерли за сутки в России 533 человека.

В Москве за сутки заразились 957 человек (за все время - 2 722 292). 44 человека умерло от коронавируса в Москве.

Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 1 158 186. Всего за все время время в мире заразились 457 949 838 человек. Зафиксировано за сутки 3 478 смертей (всего - 6 044 143 человека).









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