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Статистика коронавируса на сегодня 13 марта 2022 в Москве и России. Сколько заболевших и умерших


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки на сегодня 13 марта 2022 года.

На сегодня общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 17 335 186 человек. За сутки число заражений составило 44 989 человек (за все время - 17 335 186). Умерли за сутки в России 596 человек.

В Москве за сутки заразились 1 437 человек (за все время - 2 721 335). 49 человек умерло от коронавируса в Москве.

Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 1 550 336. Всего за все время время в мире заразились 456 785 300 человек. Зафиксировано за сутки 4 264 смерти (всего - 6 040 462 человека).









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