На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки на сегодня 14 марта 2022 года.



Статистика заболевших и умерших от коронавируса в Москве, России и мире



На сегодня (данные на 13 марта) общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 17 335 186 человек. За сутки число заражений составило 44 989 человек (за все время - 17 335 186). Умерли за сутки в России 596 человек.



В Москве за сутки заразились 1 437 человек (за все время - 2 721 335). 49 человек умерло от коронавируса в Москве.



Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 1 550 336. Всего за все время время в мире заразились 456 785 300 человек. Зафиксировано за сутки 4 264 смерти (всего - 6 040 462 человека).