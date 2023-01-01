Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Куриное филе в мультиварке - рецепты для здорового питания

Вчера, 22:41




Куриное филе в мультиварке

Простые и вкусные рецепты с ингредиентами и пошаговыми инструкциями на каждый день. Сегодня готовим куриное филе в мультиварке.

Нам понадобятся продукты

- 500 г куриного филе
- соевый соус
- 3 зубчика чеснока
- соль
- перец
- специи

Пошаговое приготовление блюда

1. Куриное филе хорошо промыть и обмазать соевым соусом, посолить, добавить перец, чеснок и специи. Оставить филе на 20-30 минут промариноваться.

2. Готовое к приготовлению филе завернуть в фольгу.

3. Дно мультиварки застелить бумагой для выпечки, чтобы не повредить покрытие. На пергамент поместить куриное филе, завернутое в фольгу.

4. Включить режим «Выпечка» на 30 минут.

5. Готовое куриное филе подавать с любым гарниром или с овощами.

Приятного Вам аппетита!





  • Программа передач ТВ, телепрограмма на 17 ноября 2023
  • Врач назвала продукты, которые помогут отказаться от сахара
  • Советы и главные правила здорового питания для спортсменов
  • Продукты, которые делают нас счастливыми
  • Несколько советов для пробежек летом
    •




    Лига чемпионов УЕФА 2023/2024: расписание матчей, результаты, турнирная таблица

    Расписание матчей Лиги чемпионов 2023

    Групповой этап Лиги чемпионов по футболу сезона 2023/2024 начался 19 сентября и завершится 13 декабря 2023 года.

    Чемпионы Формулы-1 за всю историю

    Чемпионы Формулы 1

    Британский пилот Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес» в 2021 году мог превзойти казавшееся вечным достижение Михаэля Шумахера и стать восьмикратным чемпионом мира.

    Обладатели «Золотого мяча» в футболе

    Обладатели Золотого мяча

    «Золотой мяч» - самая престижная индивидуальная награда для футболистов была учреждена в 1956 году французским еженедельником «Франс футбол».

    «Реал» обыграл «Барселону» в первом «эль класико» сезона 2023/2024

    Эль класико Барселона Реал 28 октября 2023

    «Эль класико» - одно из самых ожидаемых событий в мире футбола, противостояние двух самых популярных испанских команд - мадридского «Реала» и «Барселоны».

    Кубок России по футболу 2023/2024

    Кубок России по футболу 2023 2024

    В Кубке России по футболу в сезоне 2023/2024 принимают участие 16 клубов премьер-лиги, а также 92 клуба ФНЛ и любительских коллективов.

    Чемпионат Европы по футболу (Евро-2024): расписание матчей

    Чемпионат Европы по футболу 2024

    17-й чемпионат Европы по футболу (Евро-2024) пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

    Кубок мира по биатлону 2023/2024. Расписание гонок

    Кубок мира по биатлону 2023, 2024

    Кубок мира по биатлону 2023/2024 начнется в шведском Эстерсунде 25 ноября и завершится этапом в канадском Кенморе 18 марта 2024 года.









    Куриное филе в мультиварке - рецепты для здорового питания
    Победная серия «Авангарда». Расписание КХЛ на 17 ноября
    Кучеров против «Чикаго». Расписание матчей НХЛ на 17 ноября
    Какой праздник отмечают 17 ноября 2023 года
    Программа передач Матч ТВ на 17 ноября 2023 года
    Гран-при Лас-Вегаса 2023. Расписание этапа Формулы-1
    Кубок Международной лиги клубного биатлона 2023. Расписание гонок
    Эрлингу Холанду пора сменить гражданство
    Футболист «Динамо» Федор Смолов стал отцом
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 17 ноября 2023


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru