Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ Другие




Почему нет сахара в магазинах. Куда пропал сахар


В последние дни появились перебои с наличием сахара во многих магазинах в России.

Почему нет сахара в магазинах?

Ответ дал замениститель руководителя Минпромторга России Виктор Евтухов в интервью «Интерфакс».

Чиновник отметил, что дефицита сахара в стране нет. По словам Евтухова, сахар придерживают фирмы-посредники, покупающие товар на заводах и поставляющие его в торговые сети. Причина, по его словам, в том, что компании ждут, когда сахар вырастет в цене «процентов на 50».

Евтухов отметил, что у правительства есть полномочия по регулированию цен на продукты питания и допустил, что ими придется воспользоваться.

Несколько дней назад стало известно, что правительство России может полностью запретить вывоз сахара до осени.









  • Программа передач ТВЦ на 13 марта 2022 года. Сегодня в эфире ТВЦ
  • Почему мужчины отдают предпочтение кроссовкам фирмы «Найк»
  • Интересные факты о кроссовках Nike
  • Даниил Марков: «Интервью на Sportbox со мной – выдумка»
  • Сергей Федоров: «У меня были и другие варианты в России»
    •




    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 14 марта 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 будут вести три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2021 2022. Премьер-лига

    30-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу РПЛ-2021/2022

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021 2022

    В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига состоялись 19 туров. Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?

    Плей-офф КХЛ 2022 - Кубок Гагарина. Расписание матчей

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2022

    В плей-офф КХЛ 2022 участвуют 16 лучших команд регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ на сегодня

    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ

    Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов возглавляет список самых результативных российских хоккеистов в сезоне 2021/2022.









    Какой праздник сегодня 14 марта 2022 года в России и мире
    Какие бренды уходят из России. Полный список компаний, ушедших из России на 13 марта 2022 года
    Расписание трансляций Кубка России по биатлону 14 марта 2022 в Уфе
    Статистика коронавируса на сегодня 14 марта 2022 в Москве и России. Сколько заболевших и умерших
    Футбол России и Европы на ТВ 14 марта 2022 в прямом эфире
    Почему нет сахара в магазинах. Куда пропал сахар
    НХЛ. Расписание и результаты матчей 14 марта 2022 года
    Карта Украины с областями и городами на русском, карта ДНР и ЛНР
    Программа передач Матч ТВ на 14 марта 2022 года. Сегодня в эфире Матч ТВ
    Программа передач канала Звезда на 14 марта 2022 года. Сегодня в эфире Звезды
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru