В последние дни появились перебои с наличием сахара во многих магазинах в России.



Почему нет сахара в магазинах?



Ответ дал замениститель руководителя Минпромторга России Виктор Евтухов в интервью «Интерфакс».



Чиновник отметил, что дефицита сахара в стране нет. По словам Евтухова, сахар придерживают фирмы-посредники, покупающие товар на заводах и поставляющие его в торговые сети. Причина, по его словам, в том, что компании ждут, когда сахар вырастет в цене «процентов на 50».



Евтухов отметил, что у правительства есть полномочия по регулированию цен на продукты питания и допустил, что ими придется воспользоваться.



Несколько дней назад стало известно, что правительство России может полностью запретить вывоз сахара до осени.