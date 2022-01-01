Какой праздник 14 марта 2022 года. Какой церковный праздник

В России и мире 14 марта 2022 года отмечается 12 праздников.



Какой праздник отмечают 14 марта



- День Содружества наций

Праздник британского Содружества наций.



- День рождения видеомагнитофона

В этот день в 1956 году его впервые показали американским журналистам Создатель видеомагнитофона - русский инженер А. М. Понятов.



- Международный день числа «Пи»



- День правовой помощи



- Международный день рек



- Международный день вопросов



- День изучения бабочки



- День картофельных чипсов



- День безобразно хорошего настроения



- День рождения бутерброда



Какой церковный праздник отмечают 14 марта



- 8-й день Великого Поста



- Авдотья Весновка

В этот день почитают память преподобной мученицы игуменьи Авдотьи Илиопольской. Девушки и дети начинали петь обрядовые песни – веснянки.



- День православной книги.