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Какой праздник 14 марта 2022 года. Какой сегодня церковный праздник


В России и мире 14 марта 2022 года отмечается 12 праздников.

Какой праздник отмечают 14 марта

- День Содружества наций
Праздник британского Содружества наций.

- День рождения видеомагнитофона
В этот день в 1956 году его впервые показали американским журналистам Создатель видеомагнитофона - русский инженер А. М. Понятов.

- Международный день числа «Пи»

- День правовой помощи

- Международный день рек

- Международный день вопросов

- День изучения бабочки

- День картофельных чипсов

- День безобразно хорошего настроения

- День рождения бутерброда

Какой церковный праздник отмечают 14 марта

- 8-й день Великого Поста

- Авдотья Весновка
В этот день почитают память преподобной мученицы игуменьи Авдотьи Илиопольской. Девушки и дети начинали петь обрядовые песни – веснянки.

- День православной книги.









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