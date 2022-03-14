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Какой праздник сегодня 14 марта 2022 года в России и мире


Сегодня, 14 марта 2022 года, в России и мире отмечается 12 праздников.

14.03.2022

- Авдотья Весновка
В этот день почитают память преподобной мученицы игуменьи Авдотьи Илиопольской. Девушки и дети начинали петь обрядовые песни – веснянки.

- День Содружества наций
Праздник британского Содружества наций.

- День рождения видеомагнитофона
В этот день в 1956 году его впервые показали американским журналистам Создатель видеомагнитофона - русский инженер А. М. Понятов.

- Международный день числа «Пи»

- День православной книги

- День правовой помощи

- Международный день рек

- Международный день вопросов

- День изучения бабочки

- День картофельных чипсов

- День безобразно хорошего настроения

- День рождения бутерброда









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    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 будут вести три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

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