Какой праздник сегодня 14 марта 2022 года в России и мире

Сегодня, 14 марта 2022 года, в России и мире отмечается 12 праздников.
14.03.2022
- Авдотья Весновка
В этот день почитают память преподобной мученицы игуменьи Авдотьи Илиопольской. Девушки и дети начинали петь обрядовые песни – веснянки.
- День Содружества наций
Праздник британского Содружества наций.
- День рождения видеомагнитофона
В этот день в 1956 году его впервые показали американским журналистам Создатель видеомагнитофона - русский инженер А. М. Понятов.
- Международный день числа «Пи»
- День православной книги
- День правовой помощи
- Международный день рек
- Международный день вопросов
- День изучения бабочки
- День картофельных чипсов
- День безобразно хорошего настроения
- День рождения бутерброда