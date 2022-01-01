Какой праздник 15 марта 2022 года. Какой церковный праздник

В России и мире 15 марта 2022 года отмечается 10 праздников.
Какой праздник отмечают 15 марта
- Всемирный день защиты прав потребителей
Приурочен к дате выступления Джона Кеннеди в конгрессе США в 1962 году.
- День добрых дел
Праздник доброты берет свое начало в 2007 году в Израиле.
- День рождения эскалатора
В 1892 году изобретатель из Америки Джесси Рено запатентовал первый эскалатор.
- Всемирный день контакта
Цель праздника - совместными усилиями установить мирный контакт со внеземными цивилизациями.
- День мечтания о розовых кустах
В этот день можно мечтать о чем угодно.
- День правдивой исповеди
- День любителей арахиса
- Всемирный день социальной работы
Какой церковный праздник отмечают 15 марта
- 9-й день Великого Поста
- День памяти иконы Божией Матери «Державная»
Святая икона находится в храме Казанской иконы Божией Матери в Коломенском.
- Федот Ветронос
В православном календаре это день почтения памяти святого мученика Феодота Киринейского. Святого прозвали Ветроносом, поскольку в его праздник нередки были сильные ветра.