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Какой праздник 15 марта 2022 года. Какой сегодня церковный праздник


В России и мире 15 марта 2022 года отмечается 10 праздников.

Какой праздник отмечают 15 марта

- Всемирный день защиты прав потребителей
Приурочен к дате выступления Джона Кеннеди в конгрессе США в 1962 году.

- День добрых дел
Праздник доброты берет свое начало в 2007 году в Израиле.

- День рождения эскалатора
В 1892 году изобретатель из Америки Джесси Рено запатентовал первый эскалатор.

- Всемирный день контакта
Цель праздника - совместными усилиями установить мирный контакт со внеземными цивилизациями.

- День мечтания о розовых кустах
В этот день можно мечтать о чем угодно.

- День правдивой исповеди

- День любителей арахиса

- Всемирный день социальной работы

Какой церковный праздник отмечают 15 марта

- 9-й день Великого Поста

- День памяти иконы Божией Матери «Державная»
Святая икона находится в храме Казанской иконы Божией Матери в Коломенском.

- Федот Ветронос
В православном календаре это день почтения памяти святого мученика Феодота Киринейского. Святого прозвали Ветроносом, поскольку в его праздник нередки были сильные ветра.









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