В России и мире 15 марта 2022 года отмечается 10 праздников.



Какой праздник отмечают 15 марта



- Всемирный день защиты прав потребителей

Приурочен к дате выступления Джона Кеннеди в конгрессе США в 1962 году.



- День добрых дел

Праздник доброты берет свое начало в 2007 году в Израиле.



- День рождения эскалатора

В 1892 году изобретатель из Америки Джесси Рено запатентовал первый эскалатор.



- Всемирный день контакта

Цель праздника - совместными усилиями установить мирный контакт со внеземными цивилизациями.



- День мечтания о розовых кустах

В этот день можно мечтать о чем угодно.



- День правдивой исповеди



- День любителей арахиса



- Всемирный день социальной работы



Какой церковный праздник отмечают 15 марта



- 9-й день Великого Поста



- День памяти иконы Божией Матери «Державная»

Святая икона находится в храме Казанской иконы Божией Матери в Коломенском.



- Федот Ветронос

В православном календаре это день почтения памяти святого мученика Феодота Киринейского. Святого прозвали Ветроносом, поскольку в его праздник нередки были сильные ветра.