В России и мире 16 марта 2022 года отмечается 8 праздников.



Какой праздник отмечают 16 марта



- День подразделений по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ

В этот день в 1937 году был создан ОБХСС ГУМ НКВД СССР.



- День цветных карандашей

В этот день поздравляют учителей рисования и художников.



День «Ты все делаешь правильно».



День панды.



День без селфи.



Какой церковный праздник отмечают 16 марта



- 10-й день Великого Поста.



- Евтропиев день

День памяти мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска, пострадавших за веру в Иисуса Христа в городе Амасии Понтийской. Считалось, что именно в это время медведь выходит из берлоги.



- Праздник иконы Божией Матери Волоколамской.