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Какой праздник 16 марта 2022 года. Какой сегодня церковный праздник


В России и мире 16 марта 2022 года отмечается 8 праздников.

Какой праздник отмечают 16 марта

- День подразделений по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ
В этот день в 1937 году был создан ОБХСС ГУМ НКВД СССР.

- День цветных карандашей
В этот день поздравляют учителей рисования и художников.

День «Ты все делаешь правильно».

День панды.

День без селфи.

Какой церковный праздник отмечают 16 марта

- 10-й день Великого Поста.

- Евтропиев день
День памяти мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска, пострадавших за веру в Иисуса Христа в городе Амасии Понтийской. Считалось, что именно в это время медведь выходит из берлоги.

- Праздник иконы Божией Матери Волоколамской.









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