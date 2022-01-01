Какой праздник 16 марта 2022 года. Какой церковный праздник

В России и мире 16 марта 2022 года отмечается 8 праздников.
Какой праздник отмечают 16 марта
- День подразделений по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ
В этот день в 1937 году был создан ОБХСС ГУМ НКВД СССР.
- День цветных карандашей
В этот день поздравляют учителей рисования и художников.
День «Ты все делаешь правильно».
День панды.
День без селфи.
Какой церковный праздник отмечают 16 марта
- 10-й день Великого Поста.
- Евтропиев день
День памяти мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска, пострадавших за веру в Иисуса Христа в городе Амасии Понтийской. Считалось, что именно в это время медведь выходит из берлоги.
- Праздник иконы Божией Матери Волоколамской.