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Турнирная таблица РПЛ после 21 тура: «Зенит» остался лидером, ЦСКА - третий


14 марта завершился 21-й тур чемпионата России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига.

Первую строчку в турнирной таблице сохранил питерский «Зенит», сыгравший вничью в гостях с «Крыльями Советов». В активе команды из Санкт-Петербурга 45 очков. Второе место занимает московское «Динамо» (42 очка), на третью строчку переместился ЦСКА, переигравший «Локомотив» (39).

Четвертое место занимает «Сочи» (38 очков), пятое - «Краснодар» (35), шестое - «Ахмат» (31).

Седьмую строчку занимает «Локомотив» (31 очко), восьмую - «Крылья Советов» (29), девятую - «Спартак» (26), десятую - «Рубин» (25), одиннадцатую - «Нижний Новгород» (23).

«Ростов» благодаря победе в гостях над «Рубином» поднялся на 12-е место (21 очко). И имеет игру в запасе.

В зоне стыковых матчей расположились «Урал» (20 очков) и тульский «Арсенал» (20).

В зоне вылета находятся «Уфа» (17) и «Химки» (15).









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