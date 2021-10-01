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ЦСКА - «Динамо» Москва. 17 марта 2022. 1-й матч серии плей-офф КХЛ


ЦСКА в четвертьфинале плей-офф Континентальной хоккейной лиги 2022 года встретится с московским «Динамо».

Расписание и результаты матчей серии ЦСКА - «Динамо» Москва

Счет в серии: 0-0

17.03.2022 19:30 ЦСКА - Динамо М
19.03.2022 17:00 ЦСКА - Динамо М
21.03.2022 19:30 Динамо М - ЦСКА
23.03.2022 19:30 Динамо М - ЦСКА
25.03.2022 ЦСКА - Динамо М
27.03.2022 Динамо М - ЦСКА
29.03.2022 ЦСКА - Динамо М

Время начала матчей - московское.

По какому каналу покажут матч в прямом эфире

В прямом эфире первый матч серии покажут телеканалы и KHL и KHL Prime.

Очные поединки между командами в регулярном чемпионате

06:10.2021 Динамо М - ЦСКА - 0:3
17:11.2021 ЦСКА - Динамо М - 2:3 Б
06:12.2021 Динамо М - ЦСКА - 2:3 ОТ
28:12.2021 ЦСКА - Динамо М - 3:4

ЦСКА и «Динамо» заняли по итогам регулярного сезона 3-е и 4-е места, соответственно. В активе армейцев 63 набранных очка, у динамовцев - 64. ЦСКА опережает «Динамо» в турнирной таблице по проценту набранных очков (67,0% и 66,7%).









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