ЦСКА - «Динамо» Москва. 17 марта 2022. 1-й матч серии плей-офф КХЛ

ЦСКА в четвертьфинале плей-офф Континентальной хоккейной лиги 2022 года встретится с московским «Динамо».
Расписание и результаты матчей серии ЦСКА - «Динамо» Москва
Счет в серии: 0-0
17.03.2022 19:30 ЦСКА - Динамо М
19.03.2022 17:00 ЦСКА - Динамо М
21.03.2022 19:30 Динамо М - ЦСКА
23.03.2022 19:30 Динамо М - ЦСКА
25.03.2022 ЦСКА - Динамо М
27.03.2022 Динамо М - ЦСКА
29.03.2022 ЦСКА - Динамо М
Время начала матчей - московское.
По какому каналу покажут матч в прямом эфире
В прямом эфире первый матч серии покажут телеканалы и KHL и KHL Prime.
Очные поединки между командами в регулярном чемпионате
06:10.2021 Динамо М - ЦСКА - 0:3
17:11.2021 ЦСКА - Динамо М - 2:3 Б
06:12.2021 Динамо М - ЦСКА - 2:3 ОТ
28:12.2021 ЦСКА - Динамо М - 3:4
ЦСКА и «Динамо» заняли по итогам регулярного сезона 3-е и 4-е места, соответственно. В активе армейцев 63 набранных очка, у динамовцев - 64. ЦСКА опережает «Динамо» в турнирной таблице по проценту набранных очков (67,0% и 66,7%).