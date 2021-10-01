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ЦСКА - «Динамо» Москва. 1/4 финала. Результаты всех матчей серии плей-офф КХЛ 2022


ЦСКА в четвертьфинале плей-офф Континентальной хоккейной лиги 2022 года встречался с московским «Динамо».

Результаты матчей серии ЦСКА - «Динамо» Москва

Счет в серии: 4-0

17.03.2022 19:30 ЦСКА - Динамо М - 3:2
19.03.2022 17:00 ЦСКА - Динамо М - 4:2
21.03.2022 19:30 Динамо М - ЦСКА - 1:2
23.03.2022 19:30 Динамо М - ЦСКА - 3:6

ЦСКА вышел в полуфинал плей-офф.

Очные поединки между командами в регулярном чемпионате

06:10.2021 Динамо М - ЦСКА - 0:3
17:11.2021 ЦСКА - Динамо М - 2:3 Б
06:12.2021 Динамо М - ЦСКА - 2:3 ОТ
28:12.2021 ЦСКА - Динамо М - 3:4

ЦСКА и «Динамо» заняли по итогам регулярного сезона 3-е и 4-е места, соответственно. В активе армейцев 63 набранных очка, у динамовцев - 64. ЦСКА опережает «Динамо» в турнирной таблице по проценту набранных очков (67,0% и 66,7%).









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