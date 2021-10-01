ЦСКА - «Динамо» Москва. 19 марта 2022. 2-й матч серии плей-офф КХЛ

ЦСКА в четвертьфинале плей-офф Континентальной хоккейной лиги 2022 года встречается с московским «Динамо».



Расписание и результаты матчей серии ЦСКА - «Динамо» Москва



Счет в серии: 1-0



17.03.2022 19:30 ЦСКА - Динамо М - 3:2

19.03.2022 17:00 ЦСКА - Динамо М

21.03.2022 19:30 Динамо М - ЦСКА

23.03.2022 19:30 Динамо М - ЦСКА

25.03.2022 ЦСКА - Динамо М

27.03.2022 Динамо М - ЦСКА

29.03.2022 ЦСКА - Динамо М



Время начала матчей - московское.



По какому каналу покажут матч в прямом эфире



В прямом эфире второй матч серии покажут телеканалы Матч ТВ, KHL и KHL Prime.



Очные поединки между командами в регулярном чемпионате



06:10.2021 Динамо М - ЦСКА - 0:3

17:11.2021 ЦСКА - Динамо М - 2:3 Б

06:12.2021 Динамо М - ЦСКА - 2:3 ОТ

28:12.2021 ЦСКА - Динамо М - 3:4



ЦСКА и «Динамо» заняли по итогам регулярного сезона 3-е и 4-е места, соответственно. В активе армейцев 63 набранных очка, у динамовцев - 64. ЦСКА опережает «Динамо» в турнирной таблице по проценту набранных очков (67,0% и 66,7%).