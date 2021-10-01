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«Трактор» - «Салават Юлаев». 17 марта 2022. 1-й матч серии плей-офф КХЛ


Челябинский «Трактор» в четвертьфинале плей-офф Континентальной хоккейной лиги 2022 года встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Расписание и результаты матчей серии «Трактор» - «Салават Юлаев»

Счет в серии: 0-0

17.03.2022 17:00 Трактор - Салават Юлаев
19.03.2022 15:00 Трактор - Салават Юлаев
21.03.2022 17:00 Салават Юлаев - Трактор
23.03.2022 17:00 Салават Юлаев - Трактор
25.03.2022 Трактор - Салават Юлаев
27.03.2022 Салават Юлаев - Трактор
29.03.2022 Трактор - Салават Юлаев

Время начала матчей - московское.

По какому каналу покажут матч в прямом эфире

В прямом эфире первый матч серии покажежут телеканалы Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

Очные поединки между командами в регулярном чемпионате

19:10.2021 Трактор - Салават Юлаев - 1:6

«Трактор» набрал по итогам регулярного чемпионата 71 очко и финишировал вторым на Востоке. «Салават Юлаев» занял третье место по итогам «регулярки» (62 очка).









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