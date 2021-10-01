«Трактор» - «Салават Юлаев». 23 марта 2022. 4-й матч серии плей-офф КХЛ

Челябинский «Трактор» в четвертьфинале плей-офф Континентальной хоккейной лиги 2022 года встречается с уфимским «Салаватом Юлаевым».



Расписание и результаты матчей серии «Трактор» - «Салават Юлаев»



Счет в серии: 1-2



17.03.2022 17:00 Трактор - Салават Юлаев - 0:1

19.03.2022 14:30 Трактор - Салават Юлаев - 4:1

21.03.2022 17:00 Салават Юлаев - Трактор - 3:1

23.03.2022 17:00 Салават Юлаев - Трактор

25.03.2022 Трактор - Салават Юлаев

27.03.2022 Салават Юлаев - Трактор

29.03.2022 Трактор - Салават Юлаев



Время начала матчей - московское.



По какому каналу покажут матч в прямом эфире



В прямом эфире четвертый матч серии покажут телеканалы Матч ТВ, KHL и KHL Prime.



Очные поединки между командами в регулярном чемпионате



19:10.2021 Трактор - Салават Юлаев - 1:6



«Трактор» набрал по итогам регулярного чемпионата 71 очко и финишировал вторым на Востоке. «Салават Юлаев» занял третье место по итогам «регулярки» (62 очка).