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Где находится Херсон на карте Украины, карта Херсона


Херсон на карте Украины

Карта Херсона

Карта Херсона

Херсон расположен на юге Украины на правом берегу Днепра, административный центр Херсонской области.

Краткая справка

Основан: 18 июня 1778 г.

Основатель: фаворит императрицы Екатерины II, известный государственный и военный деятель Г. А. Потёмкин.

Население: 289 тыс. человек.

Расстояние до Киева по ж/д - 648 км.

Главные спортивные объекты Херсона

Стадион «Кристалл» - стадион в центре Херсона по улице Лютеранской. Используется для проведения футбольных матчей. Домашняя арена футбольного клуба «Кристалл», выступающего во второй лиге Украины.









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