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Время начала «Манчестер Юнайтед» - «Атлетико». 15 марта 2022. Где смотреть в прямом эфире


15 марта «Манчестер Юнайтед» в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу сезона 2021/2022 примет на своем поле мадридский «Атлетико».

Во сколько начнется матч «Манчестер Юнайтед» - «Атлетико» 15 марта

23:00 Манчестер Юнайтед (Англия) - Атлетико (Испания)

Время начала матчей - московское.

По какому каналу покажут матч Лиги чемпионов в прямом эфире

Прямую трансляцию матча будет вести телеканал «Матч ТВ». «Матч Футбол 3».

Как закончился первый матч между командами

Первый матч, который состоялся 23 февраля в Мадриде, победителя не выявил - 1:1. Счет открыл Жоау Феликс на 7-й минуте, а на 80-й нападающий «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга сравнял счет.









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