15 марта «Манчестер Юнайтед» в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу сезона 2021/2022 примет на своем поле мадридский «Атлетико».



Во сколько начнется матч «Манчестер Юнайтед» - «Атлетико» 15 марта



23:00 Манчестер Юнайтед (Англия) - Атлетико (Испания)



Время начала матчей - московское.



По какому каналу покажут матч Лиги чемпионов в прямом эфире



Прямую трансляцию матча будет вести телеканал «Матч ТВ». «Матч Футбол 3».



Как закончился первый матч между командами



Первый матч, который состоялся 23 февраля в Мадриде, победителя не выявил - 1:1. Счет открыл Жоау Феликс на 7-й минуте, а на 80-й нападающий «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга сравнял счет.